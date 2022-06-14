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【MIRROR成員】AK拍新戲獲兄弟Lokman+Alton探班　美魔女白靈大讚三子風趣有活力

娛樂 14:15 2022/06/14

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AK與白靈合作拍攝鬼片。

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）最近與「奇幻電影女王」白靈合作演鬼片《七月返歸》，由於時間緊迫，AK近日都忙於拍攝，連休息時間都不夠。

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【信之卷】江𤒹生向《龍珠》+《數碼暴龍》致敬　AK讚本地動漫師：非常專業

兄弟探班　白靈大讚三子

幸好日前MIRROR的好兄弟Lokman（楊樂文）及Alton（王智德）前去探班，以行動支持AK。而白靈更把握機會與三子「集郵」，又指很喜歡他們，所以要在社交網特別上載8張相片與大家分享。

白靈以英文留言透露今次的拍攝過程十分愉快，又預告這套電影必定能超出大家的想像，內容非常精彩，大家到時一定要留意電影。

她亦介紹三子是來自香港很出名的男團，叫MIRROR：「佢哋話佢哋喺團裏面最靚仔，係咪真㗎？佢哋一共有12個人。」

隨後，她遂一介紹他們的名字，並大讚三子十分搞笑風趣加上有活力，更表示希望有一天可觀賞到他們的演唱會。

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電影新作內容

另外，電影早前在社交平台發布首張宣傳海報，宣傳句語又寫道︰「有別於直接呈現駭恐怖的舊年代港產鬼片」、「有時候創造內在無形的恐懼，更能誘發最貼的共鳴」、「在你洗澡的時候，在你上床去睡的時候，在你常活的時候……」。

不過此片並非AK電影，他之前已經與吳千語、栢天男、蘇皓兒、馬志威、陳欣妍、湯洛雯、白只合作電影《忽然心動》，原本今個農曆新年上映，卻因第五波疫情封戲院未能上映，但暫未知此片何時上畫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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