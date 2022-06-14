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【STEAM教育】叮叮科創與MIT Node合作　為中學生提供Steam課程

社會 13:41 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

叮叮科創與MIT Node合作，為中學生提供Steam課程。（叮叮科創圖片）

叮叮科創有限公司今日（14日）宣布與麻省理工旗下的MIT Hong Kong Innovation Node，簽訂為期五年的合作協議，為本港中學生提供專業Steam認可課程。

Steam 教育課程由MIT Node設計，叮叮科創主辦，為本地中學生提供不少於20小時的Steam課程。手階段專注培育中二至中三學生，課程互動性強，透過「先理解，後後思」的學習方式，務求令同學得出自我觀點去解決現實做不同的挑戰。

題材方面，課程以電車作引旨及實例，學生需要具體地思考智慧城市的發展。完成課程後可獲得由叮叮科創及MIT Node頒授的證書。

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責任編輯：李榮忠

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