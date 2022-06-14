【IB攻略】利用暑假強化閱讀訓練　IB中文試卷一二複習貼士

▲ IB專家提供中文試卷一二複習貼士。（iStock圖片）

隨著暑假的到來，相信不少IB的新一批準考生也開始摩拳擦掌，積極地在為下一學期的衝刺做準備了！然而，我們也聽過不少的學生反映，在中文的複習，雖然信心滿滿但面對各式各樣的文本和要求，經常無從下手。因此，今天的分享，HKExcel再次請來IB中文專家Jennfier分享暑期到來之前，為大家提供一些暑期中文複習建議。

Paper one

paper one考試文本的類型各式各樣，且都是考生們沒有讀過的文章，顯然對於學生們的理解能力要求頗高。而理解和分析能力的培養，並非一朝一夕就可見效，因此，利用暑期兩個月進行閱讀強化訓練，是一個非常理想的備考選擇。考生們可以收集往年的past paper，然後根據文體整理，針對不同的文體進行訓練，並且梳理出不同文體各自的特色和慣用手法。這樣，不僅能夠加強考生們對文本的理解，也能提高對不同手法的辨識敏感度以及對其效果的理解。

當然，不是做越多越好，而是分析越精越好。一篇文章在了解主題、背景和手法後，要先列好框架，再逐段斟酌落筆，完成全文，不一定非要限時，但要確保將自己的理解表達準確完整。如果可以得到老師的反饋和點評，在此基礎上繼續修改滕文，相信效果更佳。以此方法練習一篇，往往比批量練習囫圇吞棗掃過要更有收穫。

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Paper two

paper two針對文學文本的分析，考驗考生對文學文本主題的理解和詮釋，熟悉文學文本的背景、主題創作目的是第一步，而對文本的內容以及手法的收集整理是第二步。因此，在暑期如果能夠對老師指定要求的二至三個文學文本進行精讀，加深對創作目的和主題的了解，並且收集一些令你印象深刻的例子，也能夠讓下學期的中文備考更加輕鬆。

建議考生們除了閱讀文學作品之外，也可以看看網上其他的作者對於文學作品的評價和分析，來加深自己對文本的理解。如果你覺得自己已經對所選的文學作品有足夠的了解，同樣可以用past paper來練手，不需要每篇都完成全文，列框架和梳理例子在現階段更重要，確保自己所持有的觀點和所選的例子要充分扣題，再選擇一兩段展開分析即可。

所謂熟能生巧，中文的提高沒有捷徑，充分合理分配時間，在暑期有規律地進行適量的練習，可以收穫事半功倍的效果！也希望同學們能夠勞逸結合，有一個充實而快樂的暑假！

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載。

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