【2022父親節】MESSIKA推互換式手鏈打破性別制約　個性配飾+標誌性設計揭示時尚優雅魅力

▲ 法國珠寶品牌MESSIKA推出新品。

父親節（6月19日）將至，法國珠寶品牌MESSIKA旗下的MY MOVE系列、MOVE TITANIUM系列及MOVE NOA系列均推出全新產品，讓各位子女可有更多選擇。

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MY MOVE系列

發自內心的真摯故事，往往最引人入勝。My Move系列帶來以皮革、鑽石、黃金和鈦金屬打造的互換式手鏈，男女皆宜，打破性別的制約。

My Move 系列能完美配襯日常造型，揭示與生俱來的時尚優雅魅力。

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MOVE TITANIUM系列

規條不斷改變，潮流轉眼即逝，唯有愛恆久不變。以原色鈦金屬或啞黑色鈦金屬打造的Move Titanium系列變奏品牌的標誌性設計，成為父親節、生日或任何特別日子送給最重要的他或自己的完美禮物。

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MOVE NOA系列

充滿個性的配飾，記錄人生的每段精彩歷險。Move Noa系列巧妙平衡剛勁力量與溫柔親切的氣息，反映男士猶如移動的鑽石設計般擁有不同的獨特身份，例如摯友、丈夫、父親和兄弟。