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【釐清原則】販毒案3被告被裁定毋須答辯　律政司要求上訴庭釐清法律原則

社會 14:02 2022/06/14

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（資料圖片）

高院兩名法官早前分別處理3宗販毒案審訊時，分別於結案陳詞及辯方申請毋須答辯後，引導陪審團就控罪作出毋須答辯裁決，3案被告因此無罪獲釋。律政司就3案要求上訴庭釐清於環境證供下，法官處理毋須答辯之正確步驟。上訴庭指議題影響深遠，其中一案更有陪審員即場向法官作出提問，上訴庭指陪審團表達的關注或影響公眾對法治信心，要求律政司及協助法庭的大律師提交進一步陳詞，上訴聆訊押後至7月26日進行，預計需時兩天。

3宗販毒案共涉4名被告分別來自印尼、美國及洪都拉斯，3案均涉循機場入境涉販毒，早前分別於高等法院均經陪審團審訊，並分別被裁定無罪，已離開香港。

其中一案於審訊期間申請毋須答辯，原審法官接納申請，遂指示陪審團裁定該案被告毋須答辯，當庭釋放。另一宗案件則於結案陳詞階段時，原審法官認為交由陪審團作出推論並不恰當，遂指示陪審團裁定被告毋須答辯，同樣無罪釋放。

律政司引用《刑事訴訟程序條例》第81D，在裁定無罪後將法律問到轉交上訴庭，今向上訴庭作出申請，提出的議題涉及控方在沒有直接證據下，只依賴環境證供作舉證時，法官於審訊時應採取的正確步驟，法官又應否於結案陳詞階段時處理毋須答辯議題，以及應否考慮無罪推論。

上訴庭指本案所涉議題嚴重，要求律政司一方及以「法庭之友」身份協助的大律師就部分議題提供協助，包括英國及澳洲法庭以不同方式處理不一致證供之情況。

上訴庭指出，原審法官於其中一案引導陪審團作出毋須答辯後，有陪審員問及法官「在香港販運K仔不是犯法嗎」。另一名陪審員則問及法官「被告獲釋？返回印尼？會否有案底？」，該陪審員續表示「相信傳媒亦感興趣，究竟當中發生何事」，並形容案件不尋常，問及能否向傳媒提及所聽的證供。

上訴庭表示於司法界超過40年，從沒遇過有陪審員向法官問出有關提問，而該案引致的嚴重後果是涉案被告獲釋後被送回印尼。上訴庭指陪審團表達的關注及作出前所未有的反應，或影響公眾對法治信心，上訴庭應如何處理或怎樣處理，故需要雙方提出更多協助以作討論。

上訴庭將聆訊訂於7月26及27日進行，預計需時兩天，其間雙方須就有關議題呈交書面陳詞。

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記者：林育慧

罪案 刑事訴訟 律政司 法官

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