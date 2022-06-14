【習慣被愛】艾妮為MV獻出第一次　跟黃溢濠坪州談情後崩潰

▲ 艾妮感謝黃溢豪幫助入戲。

以Hifi碟出道的艾妮（Elly）今日（14日）推出新歌《習慣被愛》，歌曲講述女生在愛情中習慣了做被愛的一方，漸漸以為被愛是一件理所當然的事。但愛是有限的，如果只有對方一味付出，始終一天他也會覺得累而選擇放手。

問到Elly是愛人還是被愛的一方，她笑說：「25歲前是被愛，25歲後隨着⻣膠原流失，自己就成為咗愛人嗰個，好可憐。」

今次新歌由翟恕謙作曲及編曲、林若寧作詞、舒文為其監製。Elly表示自小便聽很多舒文監製的作品，十分崇拜對方，並視他為偶像，今次灌錄新歌時，便乘機向這位大師偷師，更謂這次錄音過程十分辛酸。

▲ 首入坪州。

「錄了差唔多八日，流行曲發音嘅方法、唱法同Hifi歌相差很遠，完成今次錄音後先發現原來自己一直都唔識講廣東話，差唔多每個字都要調整咬字方法，好多謝監製舒文教了我很多。除咗調整咬字，亦花咗好長時間搵適合嘅聲嚟演繹，很開心自己最後做得到。」

除此之外，拍攝MV Elly也獻出了很多第一次，包括第一次到坪洲、第一次拍較故事性的MV、還有第一次跟男主角演感情戲。「我同男主角黃溢濠第一次見，有好多對手戲，譬如要分手嘅戲、要攬住嚎哭，真係拍到我崩潰，因為我都仲係一個新演員，所以覺得佢可以俾到情緒我，可以一齊入戲，好多謝男主角嘅幫手。」

▲ 有不少感情戲。

至於第一次入坪洲，Elly坦言非常難忘，「原來坪洲係冇任何嘅車輛，你只可以踩單車，所以我哋喺拍攝的過程都幾艱辛，唔係因為要喺酷熱天氣下開工，而係因為我哋有好多器材但係冇車。」Elly還笑說：「我記得我拍完嗰一刻我講過話我唔會再入坪洲，因為真係好辛苦，哈哈。」

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