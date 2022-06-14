【歷史建築】馬灣芳園書室將活化成「創科扑扑齋」　景賢里活化成中醫藥學習中心

▲ （左起）保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬、發展局局長黃偉綸、文物保育專員蔣志豪。（馮漢柱攝）

政府今日（14日）公布第六期活化歷史建築伙伴計劃申請結果，其中馬灣芳園書室將再獲活化，日後成為加入STEM元素的「創科扑扑齋」「創學芳園」，由香港基督少年軍負責，料2025年落成營運。

至於景賢里，則會活化成中醫藥健康生活地標及學習中心，由天大研究院，聯同國際普洱茶協會有限公司、中醫藥（全球）促進會有限公司負責，料2027年落成營運。

發展局局長黃偉綸指，政府將預留5.86億活化項目，料4個項目將於2025年起陸續投入服務；至於前北九龍裁判法院，現時已收到30份申請，但由於該項目較遲開始接受申請，料需於今年下半年才完成申請程序。

第六期活化歷史建築伙伴計劃項目包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、白樓、景賢里、芳園書室和前北九龍裁判法院。

歷史建築小檔案：

大潭篤原水抽水站員工宿舍群位於香港大潭水塘道，是政府在19世紀末至20世紀初，為應付市民食水需求而建。宿舍群包括高級員工宿舍、員工宿舍及第2號員工宿舍，分别於1905年、1907年及1936年落成，供水務署員工使用。這三幢員工宿舍於2009年列為法定古蹟。

白樓曾是著名印度商人律敦治的私人住宅。律敦治與本港公共事務有緊密聯繫，包括建立律敦治療養院和香港防癆心臟及胸病協會。白樓一直是律敦治家族的物業，直至1973年政府購入白樓。時任財政司夏鼎基爵士亦曾入住該別墅。1995年，白樓被改作為機場核心計劃展覽中心及開放予公眾人士參觀。

景賢里原名「禧廬」，於1937年由岑日初先生及岑李寶麟女士興建。岑日初為廣東新會著名的殷商，樂善好施。1978年，大宅售予邱子文及其子邱木城，易名為「景賢里」。過去有多部電影曾在此取景，包括《江湖客》（1955年）及《京華春夢》（1980年）。

芳園書室位於馬灣的田寮，在20世紀20至30年代興建，原址為「陳氏書齋」。早年芳園書室以傳統方式教學，日佔時期時書室停辦，戰後方再重開。二戰後馬灣學生人數不斷上升，故50年代時村民在芳園書室南面另建新校，取名「馬灣公立芳園學校」；原校稱作「大芳園」，新校稱作「小芳園」。芳園書室印證馬灣昔日教育的發展，曾被納入發展局推出的第一期活化歷史建築伙伴計劃，於2013年被活化為旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館，惟後來因經營困難，營運團體放棄營運，終於2017年起由政府接管。

前北九龍裁判法院建於1960年，屬於該年代典型的公共建築。它見證了戰後香港司法制度的發展歷史，故具有一定社會及歷史價值。司法機構於2005年1月將北九龍裁判法院關閉並將建築物空置。於2009年，薩凡納藝術設計學院基金（香港）有限公司參加第一期活化歷史建築伙伴計劃，將該歷史建築活化成為蕯凡納藝術設計大學香港分校。校園於2010年9月開始營運，提供非本地專上藝術及設計課程。該活化項目於2011年獲聯合國教科文組織頒贈亞太區文物古蹟保護獎榮譽獎。由於薩凡納無意繼續經營該院校，政府現接管該幢歷史建築。

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記者：陳梓蔚