【十八年後的終極告白2.0】為演癡女主動要求加咀戲　趙希洛感嘆獲最佳女配遭父潑冷水

▲ 為演癡女主動要求加咀戲，趙希洛感嘆獲最佳女配遭父潑冷水。

最近在無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中有出色表現的趙希洛（Candice），早前接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享入行14年來苦與樂。

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自小對演藝工作充滿興趣的Candice未理家人反對，2007年從英國返港參選香港小姐入行。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」

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▲ 趙希洛先後在《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色，被封為「御用癲婆」。（節目截圖）

幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。

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當中拍攝《實習天使》最令Candice印象深刻，為了加強角色的癡戀程度，她主動提議加戲吻親吻蔣志光：「同導演講完之後，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」

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▲ 趙希洛主動提議加戲咀蔣志光。（節目截圖）

之後Candice因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。

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獲獎本是開心事，可惜Candice的努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」

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Candice說畢對着鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。

愛情方面，Candice坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」