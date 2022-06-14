  • 25°C
香港時間 : 2022614日 (週二) 16:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白2.0】為演癡女主動要求加咀戲　趙希洛感嘆獲最佳女配遭父潑冷水

娛樂 15:54 2022/06/14

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

為演癡女主動要求加咀戲，趙希洛感嘆獲最佳女配遭父潑冷水。

最近在無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中有出色表現的趙希洛（Candice），早前接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享入行14年來苦與樂。

最新影片推介：黃婉華專訪

自小對演藝工作充滿興趣的Candice未理家人反對，2007年從英國返港參選香港小姐入行。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，壓力頗大：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」

【金宵大廈】趙希洛感激監製給予自由度　黃建東預告遭受「男人最痛」：很難演

趙希洛先後在《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色，被封為「御用癲婆」。（節目截圖）

幸好Candice抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

當中拍攝《實習天使》最令Candice印象深刻，為了加強角色的癡戀程度，她主動提議加戲吻親吻蔣志光：「同導演講完之後，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」

【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員

趙希洛主動提議加戲咀蔣志光。（節目截圖）

之後Candice因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。

【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家

獲獎本是開心事，可惜Candice的努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Candice說畢對着鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。

愛情方面，Candice坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姊妹大考驗】黃智雯財困要急借100萬？　好姊妹趙希洛一口答應：幫你！【有片】
12:27 2020/12/25
【姊妹大考驗】黃智雯財困要急借100萬？　好姊妹趙希洛一口答應：幫你！【有片】
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員
22:31 2022/04/15
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員
【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家
12:18 2020/08/19
【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家
【十八年後的終極告白】趙希洛太投入角色情緒失控落淚　自爆因一事對姊妹黃智雯黑面
16:09 2020/04/28
【十八年後的終極告白】趙希洛太投入角色情緒失控落淚　自爆因一事對姊妹黃智雯黑面

你可能感興趣

【姊妹大考驗】黃智雯財困要急借100萬？　好姊妹趙希洛一口答應：幫你！【有片】
12:27 2020/12/25
【姊妹大考驗】黃智雯財困要急借100萬？　好姊妹趙希洛一口答應：幫你！【有片】
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員
22:31 2022/04/15
【金宵大廈2x開心速遞】趙希洛自言並非發明星夢　Candice熱愛演戲：只想做個好演員
【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家
12:18 2020/08/19
【開心速遞】貴婦犬遭繁殖場遺棄滿身病痛　善心狗主趙希洛領養帶愛回家
趙希洛 演員 香港小姐 十八年後的終極告白 金宵大廈 萬千星輝頒獎典禮 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
12:20 2022/06/13
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
16:09 2022/06/13
【第二期消費券】 第二期消費券8月7日陸續發放發放　八達通分三次發放【不斷更新】
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
14:30 2022/06/13
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯