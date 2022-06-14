【一樣的天空】尼泊爾演員挑戰傳統舞獅　藉電影為香港少數族裔發聲

▲ 《一樣的天空》

由4個單元《一樣的天空》的電影其中單元《獅子樁下》講述熱愛舞獅的尼泊爾人Chandra（Bipin Karma飾），因種族所限一直得不到習武機會。

後來在凱桐 （麥詠楠飾演）穿針引線下， Chandra得到關師傅（姜皓文飾演）破例收為徒，並在武華（黃溢濠飾演）的幫助下取得認同，實現舞獅頭夢想。

由於拍攝時間緊迫，事前只有2個月時間訓練，所以導演葉正恒認為本身是跆拳道兼飛躍道高手，又是尼泊爾裔的Bipin是扮演主角曾仔的「天選之人」。

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舞獅展現港人不屈精神

Bipin表示知道要為角色學習舞獅時，以為舞獅就像跳舞一樣，會很快學會。但在訓練過程中，體會到舞獅並非只靠大力舉得起獅頭舞動，舞獅是一個故事，要投入幻想自己是一隻獅子，配合鼓聲表現出獅子的情緒。

他認為每個舞獅動作都要呈現出細節，展現完美的形態是最難的。同時感謝獅會的師傅和師兄的幫忙，讓他能夠在短時間內學會多個動作。

導演葉正恒表示舞獅是能夠代表香港的藝術表現，舞獅展現香港人堅毅不屈的精神；而這精神也可在主角曾仔實現舞獅頭夢想過程中，雖然種族不同，只要大家向著同一個目標努力，最終也會一起成功。

互相了解種族融合

Bipin透露，不會多想在生活有否受到歧視，因為惡言不會傷害到他，同時認為種族融合不只單靠少數民族去努力，而是雙方都踏出一步互相了解。

他慶幸現在越來越多像《獅子樁下》這樣關於少數民族的電影，幫助他們擺脫人們對他們的成見，他在拍攝《獅子樁下》也向導演分享了尼泊爾的文化，好讓劇情更如實反映他們的生活。