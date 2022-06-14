【學校疫情】今錄134宗學校呈報陽性個案　5學校個別班別現群組感染

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本港疫情稍有反彈，今（14日）新增752宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，學校今錄得134宗陽性個案，共涉及103名學生及31名教職員，分別來自112間學校。

過去7日共45間學校有2宗以上個案，並有5間學校個別班級出現群組個案，已建議涉事班別停課至本周尾，包括香島華德福學校、元朗公立中學、西貢中心李少欽紀念學校、迦南幼稚園(富榮花園)及聖公會青山聖彼得堂幼稚園。

英基港島中學多2名教職員確診，共涉及8宗個案，餘下15人曾參與會議的人士要家居檢疫。

另外，灣仔Hong Kong Funky Dance Centre6月7日晚約上7時至9時的一個班別，有6名學生及1名教師檢測陽性，共有7個案，涉事中心會納強檢公告。

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記者：黃小冰