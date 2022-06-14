【消費券】八達通推逾2.5億現金回贈　首100萬名用戶累計消費1600元即賺50元

▲ 八達通營業及市務總監李玉兒（左一）表示，是次推出的獎賞非常實際亦可輕易獲得，客戶只須透過消費便可賺取獎賞。 （梁偉榮攝）

政府昨公布第二輪5,000元電子消費券，將於8月7日起分階段發放。八達通卡有限公司公布相關的推廣優惠，宣布推出逾2.5億元現金獎賞，現有及新用戶透過八達通卡消費，可獲200元現金獎賞 ，新用戶可獲額外迎新現金獎賞。

此外，八達通亦與不同商場和商戶推出過百款商戶優惠，並和港鐵、九巴、花旗銀行及 ZA Bank 等合作推出獎賞優惠。

重點獎賞包括：

「易用易賞」計劃市民消費獲現金回贈

現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」推廣。市民透過已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，即可獲印花1個，首100萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取50 元現金獎賞。另有100萬名額讓集齊 12 個印花的用戶，賺取150元現金回贈；現有客戶將率先獲贈 5 個「易用易賞」。現金獎賞以八達通增值額形式送上。推廣期由今年8月7日至9月30日。

迎新獎賞

首次成功選用八達通卡領取消費券，並將該八達通卡登記入八達通 App，可賺30 元現金迎新獎賞推廣期。現金獎賞以八達通增值額形式送上。推廣期由下周四（23日）至7月26日上午10時。

與三大商場集團合推消費優惠

於2022年（第二階段)消費券計劃期間，聯同新鴻基地產旗下 25 個商場推出近百萬元獎賞、港鐵商場旗下 12 個商場推出飲食購物9折優惠、信和集團旗下8大商場推出近百萬元獎賞。

以優惠價買九巴月票

買九巴月票買3個月送1個月780元回贈。推廣期由今年7月1日至10月30日。

港鐵app用戶購全月通可獲現金券

MTR Mobile 登記用戶首次用八達通 App 購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店20元電子禮券。推廣期由今年6月24日至10月7日。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，在第二階段消費券計劃下 ，公司推出的獎賞非常實際亦可輕易獲得，且有充裕的名額。客戶只須透過消費便可賺取獎賞實實在在，不用抽獎碰運氣 。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳麗娜