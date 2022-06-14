【人工智能】基金會捐420萬助教大推AI課程　李嘉誠：讓下一代躋身為「成就未來」的人

▲ 李嘉誠基金會捐資420萬元予香港教育大學，推行第2階段「人工智能素養項目」。（資料圖片）

李嘉誠基金會今日（14日）宣布，捐資420萬元予香港教育大學，推行第2階段「人工智能素養項目」，計劃為期3年，冀讓1,000名大學生、中學生參加，教大亦會與教育局商議，讓更多官立中學參與。

基金會於兩年前已捐出500萬元，資助教大提升教材質素，當中包括推行第1階段人工智能素養項目，培育255名準老師，利用終端人工智能教材學習人工智能，並讓220多名中學生參與試驗計劃。課程已獲政府配對撥款，研究文章於「計算機與教育：人工智能（Computers and Education: Artificial Intelligence）」及 「教育技術與社會（Educational Technology and Society）」等期刊發表，成為全球首個「概念先行」的人工智能教育學術研究，遠至芬蘭拉普蘭大學（University of Lapland）也參加本課程。

基金會表示，很高興有關項目得到「以點帶面」成效，達實則性階段成果，宣布再捐420萬元推行第2階段、為期3年的提升人工智能素養課程，終端人工智能教材由全球三大人工智能晶片科技公司Kneron團隊編寫。

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教大人工智能課程負責人江紹祥表示，課程最大特色是讓不同學術背景學生，也能明白人工智能的運算原理如機器學習及深度學習的演算方法及數據處理，成功收窄不同學術背景學生對人工智能認知的差距，讓初學者也有能力開發人工智能應用及明白如何優化應用。

基金會主席李嘉誠表示：「每一個人都可以決定自己怎樣參與未來，成就未來、隨波未來、或錯過未來。教育工作是決定未來最重要的因素，讓下一代躋身為『成就未來』的人，是教育使命，很高興教大致力落實這項目。無論科技發展步伐如何迅速，不能欠缺構想力環節，否則，成功 ─ 永遠是別人的。」

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責任編輯：馮琪雅