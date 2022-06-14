【變種病毒】再多25宗疑染BA.2.12.1個案　21宗與先前個案沒有關連

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港今日（14日）增752宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，今日再多25宗疑染BA.2.12.1個案，有10宗源頭不明，患者分別居西環薄扶林道89號寶翠園6座、觀龍樓f座、太古城高山台龍山閣、健威花園F座、樂富邨宏樂樓、祥興大廈、牛頭角下邨貴顯樓、福榮街24號新榮大廈、日出康城首都3座Montreal，以及西貢顯明苑。並有11宗與源頭不明個案有關連

另有3個案，居住在早前出現個案的大廈或為早前患者的家人，包括何文田冠德苑冠昌閣、和明苑和暉閣、禾輋村順和樓。

另外，何文田佛光街中九龍幹線地盤新增一宗個案，累計4宗確診，調查發現患者會共用休息室，及一起吃飯，中心會將餘下三名曾共用更衣室人士列為密切接觸者要求家居檢疫。

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記者：黃小冰