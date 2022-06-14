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【最低工資】工聯會要求最低工資時薪調升至45元　落實一年一檢

社會 15:48 2022/06/14

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在經濟前景未明的情況下，社會有聲音要求再次凍結最低工資，而最低工資委員會正進行團體諮詢，工聯今日（14日）舉行記者會，要求法定最低工資調升至45元，令底層勞工可獲基本工資的保障，確保增幅可追過通脹、高於綜援，合理分享經濟成果；同時，促請政府全面檢討最低工資形成機制，確立設定最低工資參考基準，落實「一年一檢」。

理事長黃國強調，設立最低工資的原意是為了防止工資過低，從制度上保障無議價能力的「底層勞工」免受剝削，他們往往只能隨最低工資的調整而獲調薪。但最低工資水平自去年首次遭凍結後，一直維持37.5元，而四年間的通脹持續升溫，令領取最低工資的工友變相減薪，極之不合理、不公義。若然再次凍薪無疑向弱者開刀，落井下石，工聯會絕不接受微調或凍結最低工資。

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責任編輯：袁澍

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