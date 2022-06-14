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【活體祭祀】以小動物作活體祭祀收取酬勞　男生判更生女顧客判服務令

社會 15:49 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

20歲大專男生涉於社交平台上經營以兔子及白老鼠等小動物作活體祭祀生意，男生與其中1名購買分手儀式及1個愛情儀式的女顧客早前承認串謀殘酷對待動物罪，男生今（14日）於西九龍裁判法院被判入更生中心，女顧客則被判120小時社會服務令。裁判官判刑時指每人均有宗教自由，但不得牴觸道德及法律底線。

涉案4名被告依次為唐綽謙（20歲）、郭昀睎（29歲）、劉詠琪（32歲）及蔡靖寧（24歲），唐早前承認兩項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，蔡則承認兩項串謀殘酷對待動物罪。

唐的代表大律師今求情時指，被告明白案情嚴重，而被告的更生中心等報告反映他自小有學習障礙及被欺凌。蔡的代表大律師則指其社會服務令報告正面，值得予以機會。

裁判官判刑時指，唐以殘酷方式對待動物並藉此牟利，案情嚴重，雖然每個人均有宗教自由及其處事方式，但自由亦有底線，每個人做自己相信的事時，均不應牴觸道德和法律底線，法庭必須表明被告的行為不為社會接納。經考慮後，裁判官判唐進入更生中心，而由於他現時已就其他案件在更生中心服刑，因此刑期同期執行。

至於蔡，裁判官則指她以錯誤方式解決問題，而她已承諾不會再犯，故判以120小時社會服務令。另2名被告則需於7月20日進行答辯。

案情指，唐於2021年8月被發現於Instagram上開設專頁，經營以動物作祭祀以增進關係的生意，被關注動物權益的報案人聯同警方「放蛇」拘捕。而蔡則被發現曾於2021年7月光顧唐的服務，以4,600元購買1個分手儀式及1個愛情儀式。

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記者：楊詠渝

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