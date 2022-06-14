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【疫下愛心】新世界平台推「餐餐送愛」‎ 掃瞄二維碼「食一餐捐一次」

社會 15:56 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

新世界「Share for Good愛互送」明天推出「餐餐送愛」計劃。（新世界圖片）

第五波疫情重挫香港經濟，令基層生計飽受衝擊，由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣佈，明天(15日)起推出為期兩個月的「Share a Meal餐餐送愛」 大型計劃，捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過AlipayHK或PayMe捐出港幣$10或以上，捐款滿100港元可申請免稅收據。而平台合作伙伴仁濟醫院會把捐款用以代購物資，尤其食物項目如食米、罐頭、包裝麵食等，再按需要分配予60間受惠機構，轉贈基層。

「餐餐送愛」計劃已獲本地餐飲業界熱烈支持，共有近220間食肆參與，當中更包括多間米芝蓮星級食府，如ZEST by Konishi、Beefbar、Takumi by Daisuke Mori、夜上海、Sushi Wadatsumi；位於香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店內多間食肆；連鎖餐飲品牌美心MX、錦麗、茶木，以及Preface Coffee & Wine和Potluck Eatery等餐廳。至於新世界旗下的K11 MUSEA、K11 ART MALL、D•PARK 愉景新城及THE FOREST內的餐廳亦同樣熱烈響應，攜手送愛。食肆詳細名單可瀏覽「愛互送」網站

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」自今年3月推出以來，已透過參與平台的60間非牟利機構，把抗疫、生活、食物等類型的物資捐出，讓以十萬計的基層家庭受惠。而上月亦推出「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。

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責任編輯：袁澍

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