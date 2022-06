【疫下愛心】新世界平台推「餐餐送愛」‎ 掃瞄二維碼「食一餐捐一次」

▲ 新世界「Share for Good愛互送」明天推出「餐餐送愛」計劃。(新世界圖片)

第五波疫情重挫香港經濟,令基層生計飽受衝擊,由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」宣佈,明天(15日)起推出為期兩個月的「Share a Meal餐餐送愛」 大型計劃,捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼,或登入「愛互送」網站,便可透過AlipayHK或PayMe捐出港幣$10或以上,捐款滿100港元可申請免稅收據。而平台合作伙伴仁濟醫院會把捐款用以代購物資,尤其食物項目如食米、罐頭、包裝麵食等,再按需要分配予60間受惠機構,轉贈基層。

「餐餐送愛」計劃已獲本地餐飲業界熱烈支持,共有近220間食肆參與,當中更包括多間米芝蓮星級食府,如ZEST by Konishi、Beefbar、Takumi by Daisuke Mori、夜上海、Sushi Wadatsumi;位於香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店內多間食肆;連鎖餐飲品牌美心MX、錦麗、茶木,以及Preface Coffee & Wine和Potluck Eatery等餐廳。至於新世界旗下的K11 MUSEA、K11 ART MALL、D•PARK 愉景新城及THE FOREST內的餐廳亦同樣熱烈響應,攜手送愛。食肆詳細名單可瀏覽「愛互送」網站。

新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」自今年3月推出以來,已透過參與平台的60間非牟利機構,把抗疫、生活、食物等類型的物資捐出,讓以十萬計的基層家庭受惠。而上月亦推出「Show me your love飯」義賣行動,呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳,購買飯券轉贈基層。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠:https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:袁澍