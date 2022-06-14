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【回歸25周年】蕭澤頤：暫未確認領導人會否訪港　警方七一將總動員出動

政治 15:59 2022/06/14

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警務處處長蕭澤頤。（經濟日報資料圖片）

警務處處長蕭澤頤今日指，暫時未能確認國家領導人，會否在七一回歸日訪港。他同時強調，警方早在去年初，已就今年七一安保行動作準備，當日會總動員出動，不會掉以輕心。

蕭澤頤今日出席北區區議會後見記者指：「就住領導人（會否）來港，我暫時無新消息公布。」

不過，他強調，警方在今年七一會總動員出動，包括會派出前線警員、特種部隊、後勤人員及輔警，亦會在不同地方加派便衣人員，監察是否有可疑人物或物件，確保萬無一失。

他又透露，本月8日推出的「反恐舉報熱線」，運作至今已接獲超過1,100個訊息，強調警方會跟進當中部分訊息。

至於上周五在中環雲咸街發生的槍擊案，蕭澤頤表示，警方至今拘捕5人，懸紅25萬元緝兇，希望鼓勵警民合作。他又強調，今次案件並不影響七一安保工作。

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責任編輯：胡偉明

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