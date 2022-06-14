【公務員薪酬】高級公務員協會：期望公務員薪酬調整不要拖延太久　冀今年獲立法會通過

▲ 最新薪酬趨勢調查結果顯示，高級公務員薪酬淨指標為-2.04%，中級公務員-0.54%，低級公務員-0.68%。（資料圖片）

特首林鄭月娥今早指，今年公務員薪酬調整具爭議，應留待下屆政府處理。高級公務員協會主席李方沖表示，期望當局不要拖延太久，否則行政會議會同特首作出決定後，立法會或未能於今年會期完結前通過薪酬調整，或需加班審議。

李方沖指，公務員薪酬調整影響很多僱員，包括非政府機構及非公務員合約員工，其薪酬未必具追溯力，亦可能影響續約，當局以往約於6月決定公務員薪酬調整幅度，是因為希望趕及立法會於年度完結前通過。

李方沖指，相信高級公務員的建議加薪幅度超過7%，是其中一個爭議。他認為，近幾年的市場較為波動，公務員薪酬調整機制可能予人不協調的感覺，但從工會的角度而言，調查數據真實反映了市場上財政穩健公司的薪酬調整情況。

公務員總工會主席馮傳宗則表示，太遲決定公務員薪酬調整水平並不理想，非政府機構若跟隨公務員調整僱員薪金，亦將會受到影響， 期望當局能夠把握契機，重新審視及研究今次薪酬調整的數字，向社會及公務員發放正面訊息。

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責任編輯：陳葆琳