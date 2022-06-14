【第五波疫情】今增752宗確診個案　97宗涉輸入個案【不斷更新】

▲ (譚以諾攝)

食物及衞生局局長陳肇始教授今日（14日）在添馬添美道二號政府總部演講廳就新冠病毒個案的最新情況舉行簡報會。食物環境衞生署署長楊碧筠、衞生署署長林文健醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生亦將會出席。

【17:27】

食物環境衞生署署長楊碧筠指，酒吧、酒館等顧客出示24小時快測陰性結果，照片須顯示陰性，檢測捧要有姓名、日期、時間，已適用於員工。執法人員會有自己判斷。

【17:26】

陳肇始指，確診數字有上升，視乎情況，有機會重啟亞博館等設施。快測有用，較掌握學校確診情況。

【17:20】

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，增1人危殆、1人嚴重，均打2針疫苗。

79歲男患者離世，打2針，有心臟衰竭等，6月3日入急症室，因精神錯亂，核酸陽性，ct大於40，腎功能差，6月13日早上離世，與新冠無直接關係。

【17:19】

灣仔舞蹈中心再增7人染疫。

再多1宗疑染BA.4或BA.5個案，涉及麗豪航天城酒店39歲女員工染疫。詳情即看【下一頁】

【17:15】

中環雲咸街雲明行2樓RACKS CITY酒吧再多1宗個案。詳情即看【下一頁】

【17:12】

學校呈報134宗個案，分別是103名學生、31名教職員。涉及112間學校，當中45間學校過去7天出現2宗以上個案。詳情即看【下一頁】

【17:12】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增752宗確診，97宗屬輸入個案，404宗屬快測陽性個案。增一宗死亡個案。院舍一名護理員6月12日確診，29院友檢疫。

【17:00】

食物環境衞生署署長楊碧筠指，提供足夠資訊予市民，包括疫苗通行證等問題解答，加強巡視處所有否遵守防疫要求，包括通風系統等。

【16:50】

醫院管理局行政總裁高拔陞醫生指，公院收新冠患者情況平穩，維持400位，危殆及嚴重約20個，數字情況穩定。有預留數百張病床等隔離用途，確保床等人情況。亦提升醫管局應急機制。

【16:47】

衞生署署長林文健醫生指，本周陽性個案851宗，酒吧逾6個染疫群組，涉及逾350人。社交活動無做好防疫措施，染疫風險增加。安老院舍個案平穩。圍封檢測比率上升。病毒繁殖率達2.057。詳情即看【下一頁】

【16:45】

政府暫時不會要求學校全面停課，病人與家人如共用廁所等亦須隔離。

【16:38】

陳肇始指，過去巡查千間酒吧，提出檢控，現有防疫措施需延長14日，由6月16日至6月29日，酒吧、酒館等顧客出示24小時快測陰性結果。詳情即看【下一頁】

【16:35】

陳肇始指，4名患者離世，15人危殆，7人嚴重。

【16:30】

陳肇始指，本港疫情上升趨勢，有反彈跡象，預計新增個案達4位數字。

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記者：余思嵐