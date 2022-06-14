【提防詐騙】假冒房委會職員訛稱加快申請租住公屋　房委會：所有申請嚴格按機制處理

▲ （經濟日報資料圖片）

房委會今日（14日）表示，所有公屋申請均會嚴格按照房委會公布的政策和機制處理。房委會或房屋署人員不會因為申請者提供利益而加快其申請。



警方近日接到市民舉報，指收到假冒房委會職員來電，訛稱可以協助市民加快申請租住公屋，並相約有關申請者在公園見面。



房委會指出，公屋申請無需費用。若有人致電聯絡或登門造訪，藉詞協助公屋申請或給予方便而索取金錢或利益，有關申請者應立即向警方舉報。房委會或房屋署職員絕不會約申請人於房屋署辦事處以外地方處理其公屋申請。所有房委會或房屋署職員均持有房屋署所發的職員證。如有懷疑，申請者應先要求查閱職員證，以確認對方身份，或致電房委會電話熱線2712 2712查詢。



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責任編輯：余思嵐