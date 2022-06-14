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【賞你遊】最後一批逾40行程明早10時可報名　包括搭水上的士遊維港【附旅行團資料】

社會 16:27 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

最後一批逾40行程明早10時可報名 。（旅發局供圖）

旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」，而最後一批逾40個行程今日已推出，市民可瀏覽活動網站查看，有意參與巿民明日(15日)早上10時起，可按活動網站上指定方式，直接向旅行社報名。連同早前行程，今次賞你遊香港推出約6萬個本地遊名額。

旅發局指，今次行程涉及「探索文化」﹑「大城小區」﹑「維港秘景」及「尋覓美食」4大主題，包括搭水上的士遊維港、新興藝術圓圈繪畫體驗、參觀老字號醬園﹑傳統花炮博物館、西貢秘景打卡等。另外，旅發局指，部分本地團繼續以特色餐飲作招徠，包括酒店自助午或晚餐、日韓燒烤、台式火鍋、滬菜、點心放題、地道海鮮、主題餐廳等。

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市民最多憑2張消費滿800元的機印收據，必須為2021年12月10日或之後發出，由本地零售及餐飲商戶的實體店舖發出，便可免費換取名額一個，或額外付費的行程。而旅行團名額有限，先到先得。

此外，成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付按金每人100元（可於出發日取回）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，已簽署本地遊防疫承諾書》，故團友亦須滿足「疫苗通行證」的要求。部份旅行社或要求團友報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行快速檢測。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：袁澍

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