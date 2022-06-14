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【黑金風暴】 吳浩康出場不足1分鐘被撞死　香港先生高鈞賢倒戈撼大台

娛樂 16:35 2022/06/14

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由林峯、周秀娜與黃浩然主演的警匪新劇《黑金風暴》在昨晚（6月13日）於香港開電視首播，甫開場便有林峯埋身肉摶逃犯，一連串緊張刺激的追擊戰、飛車及爆破場面。

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《黑金風暴》首集另一亮點落在鮮有拍劇的吳浩康（Deep）身上。出道近20年的Deep，曾參演電視劇卻屈指可數，昨晚播出的一集講述Deep飾演的張宏威因勒索事敗而遭人開車滅口，出場對白只得「喂」一個字，由出場到被車死，只得40秒。

Deep在劇中僅出現在林峯查案時的回憶片段，前前後後出場總時數足大約兩分鐘。戲份雖少，但Deep都拍得相當落力，又跑又跳絕不「揸流灘」。

高鈞賢演保安經理

除吳浩康，昨晚出場更有第一屆香港先生冠軍高鈞賢，現年38歲的他曾被受TVB力捧，早年曾北上發展後再回歸香港。

是次於《黑金風暴》中特別出演奧獅威保安經理徐烈剛，穿上西裝仍「官仔骨骨」，Keep得唔錯，可惜出場至今對白一句起兩句止，據知高鈞賢是次角色與何佩瑜不少對手戲，但與Deep同一命運，將於第3集被射殺慘死。

撰文 : TOPick柴犬出動

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