【靚太廚房】6種材料炮製大排檔薑蔥桶蠔煲　桶蠔大隻飽滿還原煲仔風味菜

▲ Beti's Kitchen分享薑蔥桶蠔煲食譜。

大排檔的鑊氣煲仔菜在家中都可以做到！喜歡煮食身兼媽媽的Blogger「Beti's Kitchen」，經常在社交平台上分享食譜。

她分享了自己最愛的薑蔥桶蠔煲，還分享如何把蠔煎得乾身不「水汪汪」，用美國桶蠔就可以做到這個菜式，「大大隻」之餘清理方便，還可以「用汁撈飯」，只需要6種材料便能完成！

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材料

蠔 8隻 薑 10片 蔥 6棵 乾蔥頭 3粒 牛油 1湯匙 生粉 適量

▲ （圖片獲Beti's Kitchen授權轉發）

調味料

生抽 1/2湯匙 蠔油 1湯匙 水 1/2湯匙 糖 1/2茶匙

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做法：

1.先洗蠔，把蠔放在碗中，用生粉拌勻、沖水清洗2-3次！水滾後加入蠔煮30秒，熄火焗1分鐘拿起，再用廚房紙巾輕輕索乾水份備用！

2.蔥切段、薑去皮切片、乾蔥頭去皮切半！

3.蠔兩面輕輕撲上少許生粉！熱鑊下2湯匙油，加入蠔大火煎至2面金黃！拿起備用！小心彈油！

4. 熱鑊下油，加入薑爆！再加入蔥、乾蔥頭和牛油爆香！再加入蠔和調味料輕輕力炒至乾身即成。

Beti's Kitchen建議大家用美國或日本蠔，較易清洗及海質較好。

防出水貼士

1. 桶蠔放入滾水煮30秒後熄火焗1分鐘，可以令到外皮先煮熟

2. 煎前兩邊要好認真地用廚房紙巾吸乾水，「唔好求其」！

3. 撲上少許生粉，不需要太多！大火多油煎至兩邊微微金黃！大火會較難出水，不過要小心「彈油」，因為始終很難完全索乾！

4. 加少少牛油會更加香！

以上內容及圖片獲Beti's Kitchen授權轉發。

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責任編緝：蕭雅文