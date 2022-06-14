  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (週二) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太廚房】6種材料炮製大排檔薑蔥桶蠔煲　桶蠔大隻飽滿還原煲仔風味菜

休閒消費 16:45 2022/06/14

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

Beti's Kitchen分享薑蔥桶蠔煲食譜。

大排檔的鑊氣煲仔菜在家中都可以做到！喜歡煮食身兼媽媽的Blogger「Beti's Kitchen」，經常在社交平台上分享食譜。

她分享了自己最愛的薑蔥桶蠔煲，還分享如何把蠔煎得乾身不「水汪汪」，用美國桶蠔就可以做到這個菜式，「大大隻」之餘清理方便，還可以「用汁撈飯」，只需要6種材料便能完成！

最新影片

材料

8隻
10片
6棵
乾蔥頭 3粒
牛油 1湯匙
生粉  適量

（圖片獲Beti's Kitchen授權轉發）

調味料

生抽 1/2湯匙
蠔油 1湯匙
1/2湯匙
1/2茶匙
    點擊圖片放大
    +6
    +5

做法：

1.先洗蠔，把蠔放在碗中，用生粉拌勻、沖水清洗2-3次！水滾後加入蠔煮30秒，熄火焗1分鐘拿起，再用廚房紙巾輕輕索乾水份備用！

2.蔥切段、薑去皮切片、乾蔥頭去皮切半！

3.蠔兩面輕輕撲上少許生粉！熱鑊下2湯匙油，加入蠔大火煎至2面金黃！拿起備用！小心彈油！

4. 熱鑊下油，加入薑爆！再加入蔥、乾蔥頭和牛油爆香！再加入蠔和調味料輕輕力炒至乾身即成。

Beti's Kitchen建議大家用美國或日本蠔，較易清洗及海質較好。

防出水貼士

1. 桶蠔放入滾水煮30秒後熄火焗1分鐘，可以令到外皮先煮熟

2. 煎前兩邊要好認真地用廚房紙巾吸乾水，「唔好求其」！

3. 撲上少許生粉，不需要太多！大火多油煎至兩邊微微金黃！大火會較難出水，不過要小心「彈油」，因為始終很難完全索乾！

4. 加少少牛油會更加香！

以上內容及圖片獲Beti's Kitchen授權轉發。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【靚太廚房】凱悅軒主廚教整本土風味菜　有助降血脂4款材料簡單完成
10:00 2022/06/08
【靚太廚房】凱悅軒主廚教整本土風味菜　有助降血脂4款材料簡單完成
【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食
16:00 2022/06/10
【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食
【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯　無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸
11:24 2022/06/13
【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯　無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸

你可能感興趣

【靚太廚房】凱悅軒主廚教整本土風味菜　有助降血脂4款材料簡單完成
10:00 2022/06/08
【靚太廚房】凱悅軒主廚教整本土風味菜　有助降血脂4款材料簡單完成
【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食
16:00 2022/06/10
【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食
【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯　無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸
11:24 2022/06/13
【靚太廚房】神還原餐廳口味白咖喱香茅豬排飯　無需白咖喱粉鬆肉粉兼不油炸
小菜食譜 中式食譜 入廚常識 入廚資訊 家品 家電 美食 養生 菜式 Blogger

最高瀏覽

【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
14:30 2022/06/13
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
12:20 2022/06/13
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
【Band1學堂】黃曉瑩聖公會林護中學畢業　英中名校人才輩出入U率達9成
10:14 2022/06/13
【Band1學堂】黃曉瑩聖公會林護中學畢業　英中名校人才輩出入U率達9成