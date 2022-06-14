【靚太廚房】6種材料炮製大排檔薑蔥桶蠔煲 桶蠔大隻飽滿還原煲仔風味菜
大排檔的鑊氣煲仔菜在家中都可以做到！喜歡煮食身兼媽媽的Blogger「Beti's Kitchen」，經常在社交平台上分享食譜。
她分享了自己最愛的薑蔥桶蠔煲，還分享如何把蠔煎得乾身不「水汪汪」，用美國桶蠔就可以做到這個菜式，「大大隻」之餘清理方便，還可以「用汁撈飯」，只需要6種材料便能完成！
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材料
|蠔
|8隻
|薑
|10片
|蔥
|6棵
|乾蔥頭
|3粒
|牛油
|1湯匙
|生粉
|適量
調味料
|生抽
|1/2湯匙
|蠔油
|1湯匙
|水
|1/2湯匙
|糖
|1/2茶匙
做法：
1.先洗蠔，把蠔放在碗中，用生粉拌勻、沖水清洗2-3次！水滾後加入蠔煮30秒，熄火焗1分鐘拿起，再用廚房紙巾輕輕索乾水份備用！
2.蔥切段、薑去皮切片、乾蔥頭去皮切半！
3.蠔兩面輕輕撲上少許生粉！熱鑊下2湯匙油，加入蠔大火煎至2面金黃！拿起備用！小心彈油！
4. 熱鑊下油，加入薑爆！再加入蔥、乾蔥頭和牛油爆香！再加入蠔和調味料輕輕力炒至乾身即成。
Beti's Kitchen建議大家用美國或日本蠔，較易清洗及海質較好。
防出水貼士
1. 桶蠔放入滾水煮30秒後熄火焗1分鐘，可以令到外皮先煮熟
2. 煎前兩邊要好認真地用廚房紙巾吸乾水，「唔好求其」！
3. 撲上少許生粉，不需要太多！大火多油煎至兩邊微微金黃！大火會較難出水，不過要小心「彈油」，因為始終很難完全索乾！
4. 加少少牛油會更加香！
以上內容及圖片獲Beti's Kitchen授權轉發。
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責任編緝：蕭雅文