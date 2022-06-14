【性教育】家計會研究指中學生性知識未如理想  7至8成學生不知道合法性交年齡

▲ 家計會今（14日）公布「2021年青少年與性研究」結果，研究小組委員會主席葉兆輝（中）。（黃悅晴攝）

家計會今（14日）公布「2021年青少年與性研究」（中學生調查），發現中學生的性知識仍未如理想，另亦對「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」 (LGBT) 的接納程度增加。

家計會每5年進行一次調查研究，了解本港青少年有關性方面的知識、態度等轉變趨勢，今次調查於去年5月至7月訪問來自41間中學、共8,343名中一至中六學生。

調查結果顯示，中學生的性知識仍未如理想，在12題有關成孕、性病及愛滋病感染的性知識題目中，中三至中六生平均答對8題；中一至中二生平均獲5至6分，均與上一次調查結果相約。

一些較多人錯誤的題目，例如中三至中六生中，僅30%男生、42%女生能正確認知來經前兩星期性交成孕機會不會較低，中一至中二的答題率更低；中三至中六生中，53%女生、62%男生不知道性交時在陰道外射精也能令女生成孕。

性交經驗方面，僅26%男生、17%女生知道本港合法性交年齡為16歲，最多人誤以為是18歲。中三至中六生中，有約5.7%男生、約4.2%女生表示有性交經驗，均較上次調查結果少，平均第一次性交年齡分別為14.2歲及15.1歲。

研究小組委員會主席葉兆輝說，學生未能正確回答代表性知識不夠，憂慮若他們發生性行為時，可能導致意外懷孕。

研究亦發現，中學生對「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」 (LGBT) 的接納程度，整體較 2016年顯著增加，延續過去 10 年以來的上升趨勢。在中三至中六學生中，接近8成女生及過半數男生，接受女性同性戀、男性同性戀及雙性戀；另外，他們對「婚前性行為」及「同居」等行為的接納程度，整體上較以往的調查稍高。

另外，「性傾向」方面，大多數學生表示自己是「異性戀」、13%女生及 5%男生表示自己是「雙性戀」；「性別認同」方面，有約 14%學生對自己的性別認同表示不肯定。

葉兆輝認為，青年人可能要好花多時間摸索性別認同感及性傾向，認為學校、家長等成年人無論想法如何，要提供支援及一個令青少年有安全感的空間來溝通，亦要與他們同行。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴