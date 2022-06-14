【第五波疫情】6月16日進入酒吧、夜總會須出示24效內快測結果　否則不得進入

衞生署昨日（13日）公布新增737宗確診個案，連續兩日破800宗後首回落。衞生防護中心指不少源頭不明的Omicron變異病毒分支BA.2.12.1個案，散布全港15個地區，有可能已出現不少隱形傳播鏈，隨着社交距離措施放寬，預期個案會上升；有專家料兩周內可能重上千宗水平。

食物及衞生局局長陳肇始及食物環境衞生署署長楊碧筠、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局行政總裁高拔陞和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將出席政府疫情記者會。

陳肇始指出兩輪放寬社交距離措施後，社交活動變頻繁，疫情亦見到升勢。她預計這個月內，新增個案有機會達到四位數字的，當局會不斷評估。她說，5月已經恢復密切接觸者的工作，政府也加強了追蹤辦公室人手。

她表示政府一直密切觀察重症比例、住院率及死亡人數，隨著疫苗接種提升、曾染疫的市民自我抵抗力。她說目前這些指標平穩，截至6月13日，371人留醫，危殆及重症分別為15及7人，仍然留醫深切治療部的有3人；過去一周死亡人數4也和過去相近。而長者住院人手，沒有增加，仍然在低水平。

陳說，對疫情監察會審慎。政府並不打算第三階段放寬措施。另外，不少酒吧吧發疫情，部分店主及顧客沒有遵守防疫規例，情況值得關注。因此政府將刊憲，會要求酒吧、酒館、夜總會顧客從下周起，進入前需要出示快速測試結果，生效期是6月16日至6月29日。

按照目前，政府不會要求學校全面停止面授課堂，惟一衞生防護中心會進行流行病學調查。而至於隔離檢疫，過去第五波是分層分流對本地個案進行隔離。而為了防範疫情及新病毒株的威脅，若確診者和同住家人共有一個睡房、洗手間，當局會安排他去指定設施隔離。當局亦會視乎需要，重啟社區隔離設施。另外因應71臨近，香港特別行政區將有慶祝活動，當局會竭盡全力，創造舉行活動的條件。

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記者：袁澍