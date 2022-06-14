【關注SEN】ADHD兒童情緒難控無法專注　專家分享情緒爆發拆彈法

▲ 專家分享照顧ADHD兒童方法。

ADHD(專注力不足/過度活躍症) 的兒童，他們的顳葉及額葉 (控制人的注意力及抑制衝動區域)，以及大腦化學物質異常，所以導致情緒易有失控情況。ADHD兒童情緒失控，爸媽好頭痛！

「哎吔！你哋睇下個小朋友係度尖叫，點解佢爸爸媽媽唔教下佢呀？！」

「咦？個小朋友瞓係地度扭計，又大喊大叫……」

以上情景，相信勾起不少ADHD家長的回憶，回想起好多不被理解的委屈情境與無助場面。

最新影片推介:

ADHD兒童情緒爆發時拆彈？(緊急救援篇)

情緒爆發可粗略分三大程度，以下有些方法可以即時抒發兒童情緒：



輕度爆發

跟小朋友講：「我感覺到你有不快，感到不舒服，可以講我知嗎？讓我陪你度過同面對。」

中度爆發

陪同小朋友往冷靜區，成人安靜地在旁陪伴，待其冷靜一下負面情緒，或者抱抱他，擁抱的壓迫感覺可讓他們增加安全感，有助舒緩壞情緒。

一觸即發

成人同樣地陪伴著孩子們，跟他們一起用力握緊拳頭，同時深呼吸，將負面情緒輸出，即將爆發的情緒得以即時舒緩。

ADHD兒童克服情緒失控有妙計(日常支援篇)

透過不同行為治療訓練，以及家長持之以恆的支援及管教，ADHD兒童同樣可以擁有健康的情緒！

教導小朋友分辨負面情緒感覺，讓他們學習自己情感需要。

家長多欣賞、陪伴、同行支緩，為ADHD兒童的人生注入不同正能量。

「媽媽好欣賞你，今日會主動同我分享係學校發生嘅事，無論開心與唔開心，我都好想聽你分享。」

透過具體的欣賞與鼓勵，小朋友知道家人支持及關心自己，有助其發展正向價值觀，成人的陪伴與同行，有效提升 ADHD兒童持續管控能力。

教導兒童將負面情緒轉化成推動力，同樣有助他們增強內心抗逆力及解難能力。

「今日落雨，我哋去唔到公園，係會唔開心，但係可以一家人係屋企睇電影，其實都好開心呀！」

一件事無絕對負面，家長可透過說故事模式，引導小朋友正面思考事情，有效讓子女建立更正向的思考模式，令他們的心靈漸漸變得強壯。

各位爸爸媽媽加油！

▲ 教育學碩士資深特殊教育導師Ms Hilda。

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