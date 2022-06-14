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立法會議員黃英豪同住家人快測陽性　房間設獨立洗手間料毋須送隔離設施

政治 16:52 2022/06/14

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民建聯黃英豪家人快測呈陽性。（資料圖片）

本港疫情反覆，立法會議員民建聯黃英豪同住家人今日上午進行新冠快速檢測後呈陽性，而他的快速則是陰性，並無不適，但將按照政府指引決定自我隔離7天，未能出席6月15日及本星期多個立法會會議。

近日疫情出現反彈跡象，確診數字升到700至800多宗，政府下午更宣布，若確診者及同住家人共用睡房、洗手間等設施，將被安排到指定措施進行隔離。不過，黃英豪就不受影響，他回覆傅流螢查詢指，家中睡房均設有獨立洗手間，料可繼續留在家中隔離。

自第五波疫情爆發以來，曾有立法會議員染疫，最新一位是上周證實染疫的紡織及製衣界議員陳祖恒。他曾出席上周的特首答問會，當時有全體議員及多名問責官員同場。

另外，立法會主席梁彥君日前去信全體議員，提出4點防疫要求，包括暫時避免邀請訪客進入大樓、暫停購買食物在前廳進食、出席會議必須佩戴口罩，以及每天返回綜合大樓前確保快速檢測結果為陰性。

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撰文 : 傅流螢

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