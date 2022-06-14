【新聞之花】梁凱寧積極進修讀中大言語治療碩士　前TVB主播當醫管局實習生

▲ 前TVB新聞主播梁凱寧現就讀中大言語治療碩士課程，最近分享在醫院實習的情況。

快將踏入3字頭的前無綫（TVB）新聞主播梁凱寧（Maggie），近年不斷增值自己，轉型為大學講師並積極進修，現就讀中大言語治療碩士課程，最近梁凱寧到醫院實習，在IG分享了自己的實習日常，穿上白袍的她形象專業，雙眼有神！

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身兼浸大兼職講師

現年29歲的梁凱寧身兼多職，除了是浸會大學傳理學院新聞系兼職講師之外，也是中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系的言語語言病理理學碩士全職學生，加上港台醫療節目主持及其他freelance工作，梁凱寧每日忙得不可開交，她曾在社交平台表示，自己樂意一人分飾多角，

將來的你一定會感激現在努力的自己。

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梁凱寧現時在醫管局當實習學生，近日她分享「梁姑娘實習日常」，揭開她做實習時的模樣，可見到她穿上白袍，形象專業，偶爾會戴上眼鏡。口罩下的她依然漂亮，雙眼炯炯有神。其中一張相見到梁凱寧手持玩具，背後亦有很多圖書，相信她的工作會接觸到小朋友。

▲ Maggie當上中大全職學生。（IG圖片）

多才多藝曾學駕駛飛機

父母對梁凱寧悉心栽培，訓練到她多才多藝。她求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機。之後她升讀浸大傳理系主修廣播新聞，其間到無綫新聞部當實習記者，畢業後擔任主播。

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梁凱寧畢業後仍不斷進修，2016年，她遠赴英國劍橋大學進修商業策略及國際關係研究暑期課程。她於2019年離開TVB，結束6年主播生涯，之後她曾到斯里蘭卡做義工教小學生英文，回港後轉到香港開電視擔任節目主持，並重返母校浸大擔任兼職講師及到中大進修碩士課程。

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早前梁凱寧在IG與網民玩「你問我答」，有網民大讚她貼地、親民，她笑言：「我無離地的理由呢！」有網民問到梁凱寧選擇離開TVB的原因，她斬釘截鐵表示：「好難做一世！」

另有人問她有沒有入娛樂圈的打算，她回覆：「不了，無資格啦謝謝！」她更自爆曾有2間電影公司人員接洽她，「不過我唔係好想入娛樂圈。其實我而家都唔算入咗娛樂圈啩？」

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責任編輯︰王明芳