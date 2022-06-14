【美食速報】Da Napoli-TEA下午茶人均$179/位　伯爵茶提拉米蘇杯＋宇治抹茶雪糕泡芙

▲ Da Napoli-TEA 下午茶人均$179/位。（圖片由餐廳提供）

Da Filippo Trattoria向來以「正宗傳統意大利人的家庭味道」作賣點，餐廳主打多款薄餅及意大利粉，將意大利不同的城鎮地道美食帶來香港，今年餐廳推出最新的Da Napoli-TEA 下午茶，有鹹甜點，讓大家感受意式風情。

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Da Napoli-TEA配以鹹甜美點各三款，迷你層架上放滿玫瑰花瓣，甜點方面有伯爵茶提拉米蘇杯——將伯爵茶葉磨成粉狀加入提拉米蘇當中、玫瑰花荔枝慕斯蛋糕——以杏仁蛋糕、玫瑰荔枝慕斯啫喱，再加上可食用玫瑰花作裝潢，還有宇治抹茶雪糕泡芙，面層是以綠茶粉製成的菠蘿狀外皮，內裡則以正宗宇治抹茶粉入饌製成的雪糕。

鹹點方面包括柚子醬巴馬火腿蜜瓜酥、面層看似是魚子醬狀的橙色粒粒，其實是以蜜瓜果蓉製成，還 在蜜瓜酥上添上柚子茶醬。魚子醬蟹肉沙律魚子醬軟包，將紅茶茶葉打碎後加入法式奶油包，令到包身帶有淡淡的紅茶香氣，添上蟹肉，面層再添上魚子醬作點綴。還有洛神花三文魚迷你漢堡，洛神花磨碎後加入漢堡之中，再加上醃青瓜及煙三文魚，最後可配上自選咖啡或茶一杯。

Da Napoli-TEA

收費：$358/2位用，另收加一服務費。

供應時間：（星期一至日）15:00-18:00

推出日期：2022年6月15日

Da Filippo Trattoria

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3203-3204A號舖

電話：2117 1984

營業時間：11：00—22：00

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責任編緝：蕭雅文