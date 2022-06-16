移居升學或工作　全球醫療保障最安心

根據入境處資料顯示，2022年第一季的淨離境香港居民人數達到9.2萬人，反映不少香港居民選擇長期或短期離港，到海外其他國家及地區生活。不論您是因為移居、升學或工作，在外地生活必然遇上各式各樣的問題，當中最多人關心的就是醫療。



英國公營醫療輪候時間長

以醫療系統與香港最相近、又是港人熱門移居地點的英國為例，其國民醫療保健系統（National Health Service，簡稱NHS）的大部分醫療服務都是免費或十分便宜，醫療水平亦是首屈一指。不過，NHS跟香港的公共醫療服務一樣，同樣面對使用率高而導致輪候時間長的問題。



根據NHS數據顯示，以耳鼻喉專科為例，由普通家庭醫生轉介起計，至獲得專科醫生治療的輪候時間，大概有50%患者需輪候超過16星期或以上，即使是比較嚴重的疾病如心臟科，輪候時間亦超過10星期或以上。

英國的私營醫療系統收費也不比香港便宜。同樣以耳鼻喉專科為例，首次專科門診動輒超過200英鎊（約1,960港元）以上，照一次鼻腔窺鏡亦需要100英鎊（約980港元）以上。心臟科方面，一次專科門診大概是250英鎊（約2,450港元）以上，一次心臟超聲波素描也要150英鎊（約1,470港元）以上，可見私營醫療系統高昂的醫療費用確實不容易負擔。



因此，無論是有意移民，或往外地升學、工作，如果能夠在所在地都享受到全面的醫療保障，不用為輪候時間或高昂醫療費用而擔憂，就可全心全意融入新環境，開展新生活。



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坊間有不少保險公司都看到港人這方面的需要，推出具有全球保障的醫療保障計劃。AXA 安盛日前推出了全面升級的「AXA安盛智尊守慧醫療保障」(「智尊守慧」)，全面拓展醫療保障範圍，客戶投保新增的「尊貴」保障級別後，可享全球¹醫療保障，當中在全球更設有過萬間醫療服務供應商提供免找數服務，不論您是移居、升學、工作或外遊，都可盡享優質醫療保障及服務。此外，如受保人不幸遇上意外，需接受緊急治療服務，「智尊守慧」的客戶可享有全球緊急治療保障，以防止身故、健康遭受永久損害或其他嚴重後果。



「智尊守慧」升級後為客戶帶來更全面、優質的健康保障，不但全額支付合資格的住院及手術費用，每年保障限額更提升至高達 4,000萬港元，而且終身保障限額無上限。對於未知已有疾病不設等候期，客戶投保後可享即時保障。現有客戶除了獲自動升級保障外，保費率更維持不變，展現AXA安盛全方位體貼顧客需要。



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移民、海外升學或工作，都是人生大事，必須計劃周詳，做足全面保障，才能在外地無後顧地開展新生活。



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¹ 全球但不包括美國。美國指美利堅合眾國，包括美國本土外的小島嶼。

² 澳門保障計劃名稱為「智尊守護醫療保障」（「智尊守護」）。



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（資料由客戶提供）