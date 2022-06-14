【港式英語】港童說話中英夾雜鬧出笑話　沒聽過「Error」只知「Mirror」

▲ 小朋友說話中英夾雜鬧出不少笑話。

香港以兩文三語為主，孩子自小便要學中、英文，說廣東話（母語）、普通話及英語。溝通時中英夾雜是常見的現象，說英語時更會有「chinglish」或港式英語。成年人說中文偶爾會帶點英語單詞；小孩子在求學階段，說話時會盡量運用自己所學來表達，所以中英「混用」也是非常普遍。由於有些中、英文發音相似，有時候會弄出笑話來。

最新影片︰

友人和我分享了3個例子。在一個家庭聚會上，年老的姨婆問她5歲的女兒：「吃了飯嗎？」女兒答：「吃飽了，已經吃了一bowl飯。」姨婆驚訝地說：「吃了一煲飯那麼多？」友人立即解釋女兒所指的「bowl」是「碗」的意思，令大家都大笑起來。另一次，她的大女兒在校完成K1時，老師告訴她暑假後便要升K2了。女兒不明白「升班」是甚麼意思，還以為是說「sing」，誤會暑假後便可以唱K2這首歌。她與兒子也有一個笑話，當她問兒子有沒有聽過「Error」，兒子答沒有，只知道有「Mirror」，反問媽媽知否「P圖」是誰。「P圖？未聽過！」「老師說他們在英國非常出名，不過已死了。」那時友人才明白兒子所指的是「Beatles」。

我也有一例。由於媽媽不懂英語，有時聽到她與工人姐姐和姨甥女的對話很好笑。姨甥女叫婆婆「look」下個書包，婆婆問那書包有甚麼問題要「轆下」，不明白是指「看看」她的書包。還有一次婆婆問姐姐作天買的瓜吃了沒有，姐姐回答已經「cook」了，令婆婆誤會瓜變「曲」了。其他類似phone和風，my和賣等同音不同義的字，都會搞出笑話。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「中英夾雜」

說話時中英夾雜容易產生誤會，影響溝通，尤其是在書寫方面，故小孩在求學階段，或成人在正式場合都應注意避免。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T