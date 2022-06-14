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【性教育】僅約54%受訪女中學生日後有意生育　家計會分析與社會環境有關

社會 17:58 2022/06/14

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僅約54%受訪女中學生日後有意生育，（資料圖片）

家計會調查發現，僅54%受訪女中學生表示結婚後會生育子女，人數較5年前減約2成。家計會估計，中學生將來的生育意欲減與社會環境因素有關，認為社會應共同努力清除令青年人不想生育的障礙。另外，調查亦發現有約6成的女學生曾於社交網絡接觸到與色情有關的內容，較2016年的33%大幅增多；而男學生則由約59%升至約64%。

家計會今（14日）公布「2021年青少年與性研究」（中學生調查），發現中學生的性知識仍未如理想，另亦對「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」 (LGBT) 的接納程度增加，詳情即看：【下一頁】

調查了解中學生的婚姻及生育計劃，其中有54%女生表示日後會結婚及生育子女，較2016年的74%大減2成；男生則有69%，較上次調查的78%減9個百分點。表明會結婚但不生育子女的男女學生各有14%及26%，比例均較上次調查上升；而表明不會結婚亦不生育子女的女中學生有約18%，增12個百分點；男生則有15%。

研究小組委員會主席、港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝說，雖然女中學生日後的生育計劃可能有變，但認為在人口老化的社會中，情況令人頗憂慮。他分析，青年人的生育意欲下降或與社會狀況有關，經過2019年的社會運動及新冠疫情，對年青人造成的影響很大。他又引述家計會另一調查指，年輕夫婦選擇不生育通常涉經濟狀況、教育及社會現況，如想年青人在港成家立室，要為他們掃除障礙，例如解決住屋問題等，營造一個有令人感到有希望的社會。

另外，受訪中學生中，約7%男生、3%女生曾進行裸聊。有約6成的女學生曾於社交網絡接觸到與色情有關的內容，較2016年的33%大幅增多；而男學生則由約59%升至約64%。家計會執行總監林慧翔稱，新冠疫情下青少年留家上網的時間大增，隨着網絡及社交媒體的使用廣泛，亦令他們接觸到更多色情資訊及網絡性愛。她說，明白學校本來的課程而很密集，而性教育涉及多個範疇亦未能全部談及，建議低年級開始推行全面的性教育，包括媒體與資訊素養教育，引導學生在網絡上作出健康的抉擇，了解潛在的危機。

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記者：黃悅晴

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