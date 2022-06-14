【第五波疫情】醫管局：目前留醫病人狀況平穩　已有備案可快速重啟亞博館等設施

▲ 衞生署署長林文健。（ 陳靜儀攝）

醫院管理局行政總裁高拔陞指，雖然疫情個案上升，不過目前留醫的病人狀況都平穩。他說過去幾日，病人維持在400人左右，大部分情況穩定、無病徵，嚴重及危殆都是20人左右。他認為這與接種率提高、口服藥物的大規模使用，有很大關係。

高說不會掉以輕心，會為大量病人做準備。醫管局已經準備了預案可以很快啟動大量病床，目前每日都有準留幾百張病床，亦有預案在24小時內另外啟動幾百張病床，以求做到是床等人。另外，亦有人手準備，可以很快重啟亞博館社區隔離設施，同時在被大嶼山增加病床。醫管局已經成立新的指揮中心，應對大量個案出現的特別情況。

衞生署署長林文健表示，6月以來陽性個案上升中，此星期最高陽性個案 851宗，較上周平均增逾5成。在區社區檢測中心、流動採樣站，陽性個案按周上升 0.53%，比之前的 0.29%上升近倍。他說，現時群組爆發擴大，亦見好多不明源頭。另外，開始大廈都多出現個案，病毒橫直向或散發；而酒吧處所重開後已錄6個群組，涉逾350個案 最大感染率達22%。

他指風險高是因除口罩時間長、空間窄小多社交活動，市民去開一間酒吧都會去不同處所，會傳播第二、三代。另外，圍封強檢的個案，檢測的比率則由0.49%升至0.53%，趨勢都上升。

林說有四個風險位：社交活動參加、若無做好保護就會有上升；而Omicron病毒株的新亞系，傳播力較原有高；還有過百萬的市民沒有受感染，風險較高；最後，部分群體接種率不高，如0-4歲的小朋友、安老院舍長者等。他呼籲市民警覺，要避免不必要的聚會。

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記者：袁澍