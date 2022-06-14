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【新品速報】MEKO x SOU・SOU花漾夏日換領活動　買飲品滿$30可加購別注版陶瓷碟套裝

休閒消費 17:28 2022/06/14

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

MEKO聯乘SOU・SOU推出限量別注版陶瓷碟。（圖片由MEKO提供）

夏日來臨，MEKO聯乘SOU・SOU推出限量別注版陶瓷碟！即日起至8月31日MEKO推出花漾夏日換領活動，凡於超級市場、便利店、連鎖日式超市及其他銷售點購買任何MEKO飲品滿HK$30，包括MEKO 100%純椰青水系列、Balancy系列及Smiley果茶系列，憑單一收據正本於MEKO網頁登記，即可以換購價HK$89換購MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝一套（一套三款）。

此外，MEKO亦同步推出網上超市限定推廣，凡於Ztore及其他指定網上超市購買任何MEKO飲品滿所需金額，即可免費獲贈MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝一套（一套三款），SOU・SOU粉絲們萬勿錯過！

最新影片

是次MEKO聯乘SOU・SOU別注版8吋陶瓷碟套裝一共有三款，包括有藍綠色拼黃白色花花款、粉紅色拼藍白色花花款及綠色拼橙白色花花款。各種配色給予人一種小清新的感覺，陶瓷碟不僅外表可愛又有質感，充分展現日本傳統印花工藝之美，兼具了時尚和實用的生活家居好物。

換購／換領產品資料

MEKO聯乘SOU・SOU 別注版8吋陶瓷碟套裝

重量 ：1.2kg

尺寸： 210 x 52 x 212 MM

建議零售價︰HK$199

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責任編輯：蕭雅文

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