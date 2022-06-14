全港首個Hello Kitty聯乘迷你倉　會員優先打卡兼取限定版精品

全港首個Hello Kitty聯乘迷你倉即將面世，具打卡及實用性於一身的Hello Kitty x MANGA Storage盛寶迷你倉華麗夢幻列車號將於6月22日啟航！

盛寶迷你倉今次更請來人氣永恆高企的Hello Kitty換上全新華麗旅行者的造型，與一眾好友Rotty、Rorry、Tim & Tammy及Joey登上華麗夢幻列車，駛往盛寶迷你倉黃竹坑及西環店，和各位粉絲來個近距離接觸。

迷你倉將變身成旅遊時光體驗場，由外圍、休息區、甚至每個獨立迷你倉，將佈滿Hello Kitty的蹤影，為一眾粉絲設置全方位打卡區，帶來無限驚喜。

星級會員優先打卡

這次聯乘不但全方位顧及Hello Kitty迷的儲物需要，更推出全新的會員制度。

現凡成為普通會員，即可搶先參觀Hello Kitty x 盛寶迷你倉華麗夢幻列車號，於全港首個Hello Kitty聯乘迷你倉盡情「打卡」。

以300元成為星級會員，更可額外獲得4款超實用兼美觀的Hello Kitty聯乘限定迎新禮品，包括Hello Kitty x MANGA Storage特別版迷你「華麗旅行家」Hello Kitty公仔、夢幻列車號環保袋、韓國專利殺菌限定貼紙及法國香薰調製蘋果味消毒潔手液，與大家攜手抗疫。

星級會員更可以82折優惠價進駐Hello Kitty主題迷你倉及享有聯乘精品購物優惠高達9折。

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