【涉騙保險】涉安排患癌病人冒充保單持有人索償　前保險代理等3人提堂擬轉介高院處理

▲ 首被告王家強。林宇翔攝

前保險代理疑夥同保單持有人，涉串謀詐騙保險公司，安排患癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得證明後申請危疾及醫療保險索償，索償額共約3,750萬元。涉案3人早前被廉署起訴，被控串謀詐騙及偽造等共9罪，案件今（14日）於東區裁判法院提堂。控方擬將案件交付高等法院處理，押後案件至9月6日以待轉介文件，被告續准以1萬元保釋候訊。

3名被告為王家強(43歲)，友邦保險（國際）有限公司前保險代理；羅俊傑(44歲)，散工司機及梁偉鍵(40歲)，裝修工人，案發於2017年11月至2020年12月期間。3人同被控2項串謀詐騙罪，控罪指3名被告與謝偉業和1名叫「Joe Sir」的人士一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱羅作為受保人，被診斷患上濾泡性淋巴癌，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據保單向羅作出賠償。

▲ 次被告羅俊傑。林宇翔攝

王另被控4項串謀詐騙罪名及3項偽造罪，控罪指，王連同保單持有人等其他人士一同串謀詐騙友邦保險，訛稱王患上下咽鱗狀細胞癌、受保人孫艷患上乳癌及受保人廖小伊患上胃腺癌和左卵巢腺癌，從而導致和誘使友邦保險批准9份保單危疾索償申請及作出賠償；王另涉偽造3份虛假病假紙，意圖由廖小清藉使用該文書而誘使他人接受為真文書。

▲ 第三被告梁偉鍵。林宇翔攝

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧