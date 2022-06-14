【防疫措施】周四起進入酒吧酒館須出示快測陰性證明　業界稱理解做法但難核實檢測真偽

▲ 由本周四起，市民進入酒吧前須出示24小時內快速測試陰性證明。（梁偉榮攝）

本港近日有多間酒吧爆發感染群組個案，港府今日（14日）下午宣布，指將刊憲要求，由6月16日至29日，所有顧客進入酒吧、酒館、夜總會顧客前需要出示24小時內快速測試陰性結果（即看：【下一頁】）。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界理解政府的做法，認同有助減低疫情爆發的風險，業界會積極配合政府措施，以保障顧客及員工的安全。

他指大部分會到酒吧的人士都已習慣要出示安心出行或符合疫苗接種要求等，他們亦會不惜一切地符合要求，故相信認為有關措施對生意沒有太大影響。

他指，業界會落實及配合政府的新措施，要求顧客出示24小時內的快速測試陰性證明，如顧客未能提供有關證明，將不能進入酒吧。不過，他關注業界難以核實有關檢測證明的真偽及檢測時間，期望執法部門因應具體情況及環境執法，理解場所負責人已盡最大努力檢查有關檢測證明，避免歸咎於場所負責人違反防疫規例。另外，他又關注部分已改為食肆牌照的酒吧是否亦須要求顧客出示快測證明。

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責任編輯：郭詩詩