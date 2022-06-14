【童黨欺凌】荃灣少女遭童黨掌摑臉部　警拘5女涉網上言語爭執

▲ (黃傑偉攝)

警方今日（14日）表示，一名12歲女生於6月11日下午，在荃灣區一唐樓天台被5名女子掌摑臉部，而相關視頻亦於網上廣泛流傳。經調查後展開拘捕行動，分別於昨日及今日以「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕5名女子。

荃灣警區反三合會行動組高級督察葉朗軒指，接報一名12歲女學生受害人於6月11日，在荃灣警區一天台，與5名於本年一月在網上認識女網友，相約至上址談判，指因言語問題，期間受害人被5名女網友襲擊面部掌摑近30次，翌日（12日）受害人父親發現，帶同女受害人到元朗警署報案求助。

警方接報後經深入調查，迅速鎖定5名施襲女子身份，並於6月13至14日在荃灣、黃大仙及上水以涉嫌襲擊造成身體嚴重傷害拘捕5名涉案女子，年齡介乎12至19歲，報稱學生，調查相信5人沒有黑社會背景，被捕人現正扣查中，警方指行動仍持續，不排除稍後會再有人被捕。警方重申對暴力行為必定嚴正執法，但對青少年案件，會以糾正及督導方式引導年青人回正軌。

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記者：黃傑偉

