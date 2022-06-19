【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢

▲ 姚焯菲大讚爸爸100分！

今個星期日(19日)就是父親節，現年15歲的姚焯菲(Chantel)已經準備好禮物給爸爸姚輝文，每年Chantel都會手寫一張父親節卡送給爸爸，物輕情義重，最重要是心意。Chantel接受Topick記者專訪時，就大讚爸爸是100分的好父親，身體力行及捱眼瞓，支持和陪伴她追夢！

最新影片推介:

有國民初戀之稱的Chantel無論樣子及聲音都非常甜美，去年參加無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》備受關注，參賽時憑一曲《戀愛預告》人氣急升，俘虜不少男粉絲，視她為女神及初戀對象，令到爸爸相當擔心。Chantel表示，無論她工作到幾夜，爸爸都會揸車接送，以「人盯人」策略，以防有男仔埋身，雖然保護女兒是爸爸的天職，仍然令她大為感動：

我有時拍嘢拍到好夜，有時凌晨5點幾就要起身，然後去拍劇，爸爸都會起身或者不睡覺去揸車，跟住可能第二日仲要返工，呢啲情況都會覺得好感動。

▲ 姚焯菲跟爸爸生得好似樣。

提到送過給爸爸最難忘的父親節禮物，Chantel如其他小朋友無異，由小學開始製作小手工給爸爸作為父親節禮物，她笑言：「小時候畫功唔係太好，但爸爸都會交足戲！」爸爸會話「畫得好好，好靚呀！多謝你！」到現在長大了，Chantel重看這些畫作覺得畫得不好，爸爸都讚靚，覺得爸爸是著重心意多一點！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Chantel爸爸姚輝文在投資公司擔任首席財務官（CFO）及常務董事，事業有成，Chantel坦言在爸爸身上學到了很多知識，而爸爸的目光更是非常遠大，思想開通，《聲夢傳奇》是爸爸第一個人鼓勵Chantel去參加，Chantel說：

我做什麼他們都會支持！

雖然讓女兒去實現歌手夢，但姚輝文有一個條件絕對不會退讓，就是一定要女兒讀好書，每日都會提醒她要繼續學業，以免思想有偏差。Chantel贊成爸爸的看法，認為：「所以我覺得他們給我的期望是兩條路一齊行，是成功的話，他們會戥我開心，我自己的選擇他們都會很支持，但現在他們覺得讀書最緊要，這個都是我自己想法，所以現在都是朝住這個方向去諗。」

爸爸除了管接管送外，會放任Chantel在家中大聲唱歌，Chantel笑言有時會很嘈：「如果是其他家庭已經趕了出門口，當然有時他會叫我細聲少少，但絕對不會說我煩。」家人一直很支持我唱歌。

提到將來拍拖會不會給爸爸過目，Chantel就說會聽爸爸意見，不過將來的事就到時才決定。問到爸爸有沒有教她何謂好男仔，Chantel就說還沒教，等長大一點才向爸爸討教。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:陳麗薇