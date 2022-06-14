【打擊罪行】海關破以挖泥機收藏走私舊電話市值約千萬　拘兩人

▲ （黃傑偉攝）

海關於6月9日，在香港西水域，截查一部內河船，在船上檢獲大批手提電話及藥物，市值1,000萬元，行動中拘捕兩名分別34及59歲男子。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜指，早前接獲情報，有走私集團以重型機器進行走私活動。海關人員迅速鎖定一個位於元朗過萬呎鐵皮場，及24小時監視，關員發現場內有人於深夜時分操作挖泥機作走私活動，至6月9日走私集團乘著當天大雨作掩飾，將4部挖泥機運往油麻地卸貨區吊上一艘內河船，海關海域科人員於同日晚上10時，在西北水域近邊界截停內河船搜查，當時船上有6男1女船員，發現報稱往佛山內河船上有31貨櫃及4部重型挖泥車，關員在挖泥車底部發現暗格，藏有大批舊款手提電話及癌症藥物，隨即拘捕59歲內地船長男子。

同時海關有組織罪案調查科亦突擊搜查元朗鐵皮場，並在其中一部挖泥車底部暗格檢獲大批手提電話，於是將鐵皮場負責人34歲男子拘捕，檢獲走私物品約值1,000萬元，海關相信舊款手提電話在內地難以取得批文，但翻新後利潤可觀，令走私集團設法將貨品運往內地。

海關會繼續以情報主導打擊走私活動，亦重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單貨品即屬違法，一經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年。

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記者：黃傑偉

