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【長新冠】陳肇始指會密切留意各地數據和最新資料　支持本地研究了解本地整體情況　

社會 18:22 2022/06/14

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食物及衞生局局長陳肇始。（陳靜儀攝）

本港今日（14日）增752宗確診個案。有機構研究指每4名染疫康復者便有3人會患長新冠，食物及衞生局局長陳肇始表示，會密切留意世界各地數據和世界衞生組織對長新冠的最新資料，而本地較多確診個案，也會留意現在的數據數據以及支持本地研究，以了解長新冠是否在本地曾感染人士身上發生以及整體情況。

她又提到，目前已經開展中醫康復治療，除了18區中醫教研中心外，會在私營中醫機構增加診治名額，因為有中醫藥發展基金，基金正支持一些計畫幫助確診者，局方希望可以推展至幫助康復者，希望私家中醫師可以幫忙做這方面的工作。並指地區康健中心及地區康健站也有提供輔導和不同形式計畫給新冠康復者。

醫院管理局行政總裁高拔陞就指，局方與衞生署及大學學者均很關注新冠患者康復的情況，正進行進一步研究，有密切的留意外國文獻和本地研究，監察情況。惟新冠疫情有不同階段，患者面對的問題並非完全一樣，整體來說醫學界對長新冠病症的了解有限。而外國情況，很多Omicron康復者都會想要在基層醫療設施進行跟進；若本地病人到門診複診等，會按照病情及病症提供治療。

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記者：黃小冰

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