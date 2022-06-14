【歷史建築】景賢里等4幢歷史建築活化有期　即睇落成開放時間【多圖】

▲ 機構擬將景賢里活化成健康生活地標及學習中心。（發展局圖片）

政府公布第六期活化歷史建築伙伴計劃申請結果，早前被放棄營運的芳園書室、多次流標的景賢里均成功「中標」，將活化成創科扑扑齋和中醫藥及普洱茶學習中心。

第六期活化歷史建築伙伴計劃項目包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、白樓、景賢里、芳園書室和前北九龍裁判法院。除了前北九龍裁判法院仍在處理申請外，其餘4個歷史建築均已有機構應投活化。

4個活化項目詳情如下：

景賢里 ：

活化後名稱：景賢里‧ 養生殿

活化後用途：健康生活地標及學習中心

預計落成營運年份：2027年

負責活化機構：天大研究院 (協辦機構:國際普洱茶協會有限公司、中醫藥(全球)促進會有限公司)

建設成本：1.88億

活化計劃：活化景賢里為一個健康生活地標及學習中心,透過加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識 , 以推廣整體健康生活。

將提供活動：日常導賞團、課程、工作坊、身心靈活動、黃昏音樂會等。

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芳園書室 ：

活化後名稱：芳園書室:創學芳園

活化後用途：創科學習中心

預計落成營運年份：2025年

負責活化機構：香港基督少年軍

建設成本：2,365萬元

活化計劃：延續和拓展芳園書室原有的 「卜卜齋」功能，透過加入STEM創科元素於歷史、文化及生態環境等活動中,吸引不同的年齡群組人士參與學習。

將提供活動：歷史、文化及環保導賞團、創科學習活動

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白樓 ：

活化後名稱：國史教育中心悠悠館

活化後用途：歷史學習中心

預計落成營運年份：2026年

負責活化機構：國史教育(香港)有限公司

建設成本：8,600萬

活化計劃：活化白樓為一所學習中心，將中國文化和歷史研究融入環境教育，設有特色餐廳，提供印度及中國美食，重現白樓與律敦治家族背景文化。

將提供活動：展覽、導賞團、專家講座和教育工作坊

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大潭篤原水抽水站員工宿舍群 ：

活化後名稱：水圓地方

活化後用途：幼兒教育學校

預計落成營運年份：2028年（或分期落成）

負責活化機構：護.聯網慈善基金有限公司 (協辦機構:海港學校基金會有限公司)

建設成本：2.88億

活化計劃：活化成一間學校,提供採用STEM教育及自然體驗為基礎的幼兒教育，並提供教師培訓及課後自然體驗活動。項目亦會為設置展覽場地,展示香港的供水歷史及宿舍群的歷史價值。

將提供活動：導賞團、與大自然有關的活動、身心靈健康課程及藝術音樂活動

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記者：陳梓蔚