  • 26°C
香港時間 : 2022614日 (週二) 18:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歷史建築】景賢里等4幢歷史建築活化有期　即睇落成開放時間【多圖】

社會 18:23 2022/06/14

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

機構擬將景賢里活化成健康生活地標及學習中心。（發展局圖片）

政府公布第六期活化歷史建築伙伴計劃申請結果，早前被放棄營運的芳園書室、多次流標的景賢里均成功「中標」，將活化成創科扑扑齋和中醫藥及普洱茶學習中心。

第六期活化歷史建築伙伴計劃項目包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、白樓、景賢里、芳園書室和前北九龍裁判法院。除了前北九龍裁判法院仍在處理申請外，其餘4個歷史建築均已有機構應投活化。

4個活化項目詳情如下：

景賢里

  • 活化後名稱：景賢里‧ 養生殿
  • 活化後用途：健康生活地標及學習中心
  • 預計落成營運年份：2027年
  • 負責活化機構：天大研究院 (協辦機構:國際普洱茶協會有限公司、中醫藥(全球)促進會有限公司)
  • 建設成本：1.88億
  • 活化計劃：活化景賢里為一個健康生活地標及學習中心,透過加深社會大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識 , 以推廣整體健康生活。
  • 將提供活動：日常導賞團、課程、工作坊、身心靈活動、黃昏音樂會等。

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

芳園書室

  • 活化後名稱：芳園書室:創學芳園
  • 活化後用途：創科學習中心
  • 預計落成營運年份：2025年
  • 負責活化機構：香港基督少年軍
  • 建設成本：2,365萬元
  • 活化計劃：延續和拓展芳園書室原有的 「卜卜齋」功能，透過加入STEM創科元素於歷史、文化及生態環境等活動中,吸引不同的年齡群組人士參與學習。
  • 將提供活動：歷史、文化及環保導賞團、創科學習活動

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

白樓

  • 活化後名稱：國史教育中心悠悠館
  • 活化後用途：歷史學習中心
  • 預計落成營運年份：2026年
  • 負責活化機構：國史教育(香港)有限公司
  • 建設成本：8,600萬
  • 活化計劃：活化白樓為一所學習中心，將中國文化和歷史研究融入環境教育，設有特色餐廳，提供印度及中國美食，重現白樓與律敦治家族背景文化。
  • 將提供活動：展覽、導賞團、專家講座和教育工作坊

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

大潭篤原水抽水站員工宿舍群

  • 活化後名稱：水圓地方
  • 活化後用途：幼兒教育學校
  • 預計落成營運年份：2028年（或分期落成）
  • 負責活化機構：護.聯網慈善基金有限公司 (協辦機構:海港學校基金會有限公司)
  • 建設成本：2.88億
  • 活化計劃：活化成一間學校,提供採用STEM教育及自然體驗為基礎的幼兒教育，並提供教師培訓及課後自然體驗活動。項目亦會為設置展覽場地,展示香港的供水歷史及宿舍群的歷史價值。
  • 將提供活動：導賞團、與大自然有關的活動、身心靈健康課程及藝術音樂活動

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

最新熱門影片：【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？　中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

 

相關文章

【活化建築】大澳酒店踏入10周年　推120元10道菜下午茶優惠
18:10 2022/06/11
【活化建築】大澳酒店踏入10周年　推120元10道菜下午茶優惠
【保育發展】活化雷生春保留原有建築特色　黃偉綸：至今逾52萬訪客反映項目受歡迎
12:42 2022/06/12
【保育發展】活化雷生春保留原有建築特色　黃偉綸：至今逾52萬訪客反映項目受歡迎
【歷史建築】馬灣芳園書室將活化成「創科扑扑齋」　景賢里活化成中醫藥學習中心
今日 15:10
【歷史建築】馬灣芳園書室將活化成「創科扑扑齋」　景賢里活化成中醫藥學習中心

你可能感興趣

【活化建築】大澳酒店踏入10周年　推120元10道菜下午茶優惠
18:10 2022/06/11
【活化建築】大澳酒店踏入10周年　推120元10道菜下午茶優惠
【保育發展】活化雷生春保留原有建築特色　黃偉綸：至今逾52萬訪客反映項目受歡迎
12:42 2022/06/12
【保育發展】活化雷生春保留原有建築特色　黃偉綸：至今逾52萬訪客反映項目受歡迎
【歷史建築】馬灣芳園書室將活化成「創科扑扑齋」　景賢里活化成中醫藥學習中心
今日 15:10
【歷史建築】馬灣芳園書室將活化成「創科扑扑齋」　景賢里活化成中醫藥學習中心
STEM 文娛藝術 養生 學校 展覽 工作坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
14:30 2022/06/13
【明星豪宅】林盛斌由月薪6千至今越住越豪　搬九龍塘同區豪宅家有氣派樓梯
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
12:20 2022/06/13
【鄭欣宜演唱會】許廷鏗與欣宜同行走過高低　Alfred為Joyce任嘉賓完成七年之約
【Band1學堂】黃曉瑩聖公會林護中學畢業　英中名校人才輩出入U率達9成
10:14 2022/06/13
【Band1學堂】黃曉瑩聖公會林護中學畢業　英中名校人才輩出入U率達9成