【Staycation】姆明主題Staycation入住送限定禮品包　人均住宿$989起包主題下午茶＋姆明工作坊

▲ 姆明主題山景客房。（圖片由klook提供）

Klook與香港愉景灣酒店攜手推出姆明主題Staycation，酒店化身為姆明小天地，由酒店入口到大堂，再到餐廳、主題樓層及客房內都可看到姆明的蹤影，讓大家盡情打卡，入住期間更可獲姆明主題禮品包，兼歎主題下午茶及參與姆明工作坊。

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多個主題佈置打卡位 猶如置身於姆明谷

▲ 姆明主題客房不少特色佈置，如玻璃窗上的造型貼紙及於浴室的沐浴簾。（圖片由klook提供）

一踏進酒店正門及大堂已可見姆明的蹤影，包括姆明主題大型佈景板，讓大家盡情拍照留影！就連大堂的地板及前台的櫃台都以姆明主題佈置，進入專屬主題樓層後，更會見到姆明主題投射燈及不同姆明主題的相片陳列於走廊，全層的房間共分四個主題，分別為 Camping，Hiking，Swimming 和 Snorkeling。主題房間內當然亦有不少特色佈置，如姆明造型的床墊及玻璃窗上的造型貼紙，就連樽裝水及門牌上都可見到姆明的蹤影！主題房間內除放置了姆明卡通造型桌燈外，更於浴室的鏡貼及沐浴簾等設有一系列主題佈置，讓大家隨處可與姆明打卡留影！

姆明主題住宿低至人均HK$989起 歎主題下午茶兼參與姆明工作坊

▲ 姆明主題下午茶。 （圖片由klook提供）

酒店指凡預訂姆明主題Staycation即可歎主題下午茶，一系列姆明造型茶點將放在期間限定的姆明主題碟及金色層架上，打卡一流！茶點包括蝦肉茴香麵包配刁草沙律醬及烤忌廉芝士野菌茄子卷等。另外亦不少得多款特製的甜品，包括傳統英倫鬆餅配玫瑰草莓果醬及荔枝啫喱草莓慕斯蛋糕等。 每房更可獲贈姆明主題限定禮品包，包括姆明拖鞋2雙、姆明行李牌1個、姆明旅行用品小袋1個及姆明防蚊貼2盒！另外入住期間客人更可參加姆明主題 DIY 環保袋工作坊，讓你可製作專屬自己的精品並帶回家留念！

活動地點：星期一至五於 一樓海洋廳IV；星期六、日及公眾假期於大堂Cafe Bord de Mer

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是次酒店更設有姆明主題Pop-uo Store，客人可到酒店大堂選購各式各樣的精品，包括全港獨家限量版Moomin x Auberge摺疊傘，姆明粉絲萬勿錯過！

主題Staycation套票一覽：

姆明住宿計劃 ：姆明主題山景大床房＋自助早餐＋MOOMIN主題下午茶套餐（兩位用）

每晚只需HK$1978起即可入住姆明主題指定房型，連入住當日於Café bord de Mer & Lounge享用雙人姆明主題下午茶套餐。翌日亦可於Café bord de Mer & Lounge享用雙人自助早餐。

限時開賣日期：6月15日晚上9時起至10月30日

入住日期：6月30日至10月31日

詳情請按此查詢。

酒店指姆明主題下午茶套餐亦接受獨立訂購：每位客人更可獲贈姆明防蚊貼2盒，姆明主題下午茶套餐價目：HK$438（供兩位客人享用）

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責任編緝：蕭雅文