【PMQ元創方】同心基金營運PMQ出錢出力　朱裕倫、馮紹波和梁家齊3創辦人獲特首致謝

▲ 特首林鄭月娥今日到訪PMQ元創方。（左起）元創方管理有限公司董事局成員羅仲榮、商務及經濟發展局局長邱騰華、林鄭月娥，以及同心教育文化慈善基金會有限公司3位創辦人朱裕倫、馮紹波和梁家齊在元創方合照。

行政長官林鄭月娥今日（14日）聯同商務及經濟發展局局長邱騰華到訪PMQ元創方，與同心教育文化慈善基金會有限公司三位創辦人朱裕倫、馮紹波和梁家齊會面，感謝他們多年來為建立元創方付出的努力，並藉此機會了解這個結合文物保育和創意產業的項目的最新發展。



同心基金當年為了支持香港創意產業的發展，成立元創方管理有限公司，成功爭取荷李活道前已婚警察宿舍活化項目的營運權，把這位於中環鴨巴甸街的三級歷史建築改造成為標誌性的創意中心，以非牟利社會企業方式營運，並命名為「元創方」。



林鄭月娥說，自2014年開幕至今，元創方致力培育本地創作企業家及設計師，並通過吸引本地和海內外旅客，向社會各界推廣創意及設計精神，推動本地創意文化，「我衷心感謝同心基金三位創辦人朱裕倫、馮紹波和梁家齊，他們『出錢出力』，將元創方打造成為潮流文化創意活動及新進藝術家的集中地，為新進設計及創意企業家提供創業平台，亦讓國際及本地設計品牌展示和銷售其產品或服務，過去多年共吸引了超過二千萬人次造訪，為香港的創意與旅遊業發展作出貢獻。」



在過去兩年多的新冠疫情影響下，香港多項大型創意旗艦項目須取消或延期，元創方租戶的生意亦大受打擊。政府先後通過多輪「防疫抗疫基金」向元創方推出多項紓緩措施，包括支援元創方營運開支、在元創方創造有時限性的職位，並豁免或寬減元創方租戶的租金。林鄭月娥在參觀元創方期間到訪數個創意工作室，與租戶交談，欣悉隨着本港社會在新冠疫情下的復常之路穩步前行，近日元創方人流逐步回升，令租戶的業務得以改善。

林鄭月娥表示：「文物保育是優質城市的重要組成部分。元創方是我擔任發展局局長期間提出『保育中環』計劃下的重點項目之一，亦是我出任行政長官後翌日便到訪的地點之一，出席當時由發展局主辦的『文物時尚‧荷李活道』活動。在民、商、官衷誠合作下，『保育中環』各個項目已相繼成功活化並獲注入新動力，其中元創方、中區警署建築群（即今天的「大館─古蹟及藝術館」）和中環街市在繁華鬧市中鼎足而立，成為廣受市民和遊客歡迎的文化藝術地標，彰顯香港的獨特歷史和多元文化。我期盼民、商、官三方在未來日子繼續努力寓保育於發展，將香港打造成一個更宜居、更宜遊的國際都會。」

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責任編輯：袁澍