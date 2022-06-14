【香港小姐】郭栢妍受力捧為新一代花旦　揮低同屆港姐4部劇集在手

▲ 郭栢妍上位超快。

2022年香港小姐已進行兩輪面試，成全城熱話，至於貴為2020年香港小姐季軍的郭栢妍（Rosita），自卸任後工作不絕，而且很快便有機會加入劇組，足見備受TVB力捧。

Rosita在劇集《青春不要臉》客串演出後，直至於早前播畢的《雙生陌生人》中飾演見習律師尚意安（Amber），由閒角「升呢」為配角，甚有戲份。當中她更要化身金髮女郎大跳鋼管舞，盡展美好身段，其突破性演出，令人眼前一亮！

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拍劇用心專業

當時Rosita為跳好鋼管舞，在劇組安排下跟老師上堂，每次均將練習片段拍下並作檢討。而且，由於鋼管舞要用很多臂力，她更特意上空中瑜伽以及武術堂鍛煉，增強臂力。

她還透露跳鋼管舞時，容易因為用錯力，記錯Step而撞瘀雙腳又為拍該場口，勤做運動及節食以保身材，可見她相當敬業，難怪連該劇監製林志華都大讚她努力又有熱誠，是可造之才。

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▲ 用心練習鋼管舞。

備受力捧

雖然她演戲經驗不多，但已經一劇接一劇，繼《雙》一劇後，更於重頭劇《白色強人II》與視帝陳豪有感情線，又有份參與劇集《旁觀者》、《破毒強人》。

早前更有指她揮低在《金宵大廈2》飾演伍詠薇女兒的前As One成員蘇皓兒，繼而頂上由鮑起靜、江美儀及林敏驄等主演的的新劇《下流上車族》，至今她手上已有四部劇集在手，似乎TVB想力捧Rosita為新一代的花旦。

揮低同屆港姐

其實Rosita在參選時憑清純甜美的臉孔成為大熱人選，極具潛力，現時亦較同屆冠軍謝嘉怡及亞軍陳楨怡更勝一籌，皆因前者中文有待進步，故TVB暫時只安排她在處境劇《愛·回家之開心速遞》演出。

至於後者因被爆私生活混亂「一腳踏七船」，令形象大毀，至今陳楨怡仍留在內地，相信要過多一段時間才可在幕前出現。

而且，Rosita有外在美又有內在美，她的學歷不俗，畢業於香港高等教育科技學院修讀食品科學及安全（榮譽）理學士，其後於香港大學修讀食品管理與營銷學碩士。

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