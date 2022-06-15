【光年正傳】巴斯光年原型為登月英雄　揭《反斗奇兵》經典角色小秘密

▲ 《光年正傳》由巴斯光年擔正。

1995年的《反斗奇兵》（Toy Stroy）是絕對是彼思動畫的成名作，並開創了電腦動畫的全新一頁，影響深遠。來自《反斗奇兵》的角色巴斯光年，受歡迎程度不遜於另一主角牛仔胡迪，距首集27年之後，巴斯光年終於正式擔正，在全新動畫中《光年正傳》（Lightyear）揭開身世之謎。

在《反斗奇兵》系列中，雖然表面由胡迪警長及太空人巴斯光年任雙主角，不過一直以來的劇情都較為側重胡迪，巴斯光年的相對偏向下把位，是用來襯托故迪的角色，不過，巴斯光年一直有大量粉絲，既有大量的周邊的電影商品，在主題樂園還有專屬的機動遊戲。

▲ 機械貓襪仔肯定是搶鏡角色。

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巴斯光年有頭髮

當然曾為《反斗奇兵》配廣東版的劉青雲聲演巴斯光年，以至被網民指外形似巴斯光年的鄧梓峰，都已經是集體回憶。

巴斯光年在《反斗奇兵》首集最有趣的設定，是他從不知自己的玩具身份，一直以為是真正的太空戰士，只知道要繼續執行保護地球任務，其身份覺醒本是悲劇人物，不過以輕鬆幽默的手法來呈現，卻令巴斯光年比其他角色更加有血有肉。

在過去的《反斗奇兵》系列中，巴斯光年經常戴著飛行帽，不過在今次《光年正傳》中，動畫師就為他設計了日常生活的打扮，原來巴斯光年是有頭髮，且高大威猛，十分有型。

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曾惡搞《星球大戰》

雖說今次劇情是獨立於《反斗奇兵》，不過當中許多情節其實又跟《反》有所關連，例如巴斯光年的太空裝備、執行任務的原因。

其中大反派索克天王在《反斗奇兵2》也曾出場，當時提及過二人是父子關係（同時是為惡搞《星球大戰》對白），故《光年正傳》是正式解開索克天王跟巴斯光年的真正關係。

▲ 大反派索克天王再度登場。

致敬登月英雄

最初彼思在在設計這個動畫角色時，曾以Lunar Larry為名，但後來是覺讀起來不順口。之後在搜集資料時，在當年真實的登月英雄獲得靈感。

當年阿波羅11號時月登月任務中，首位登上月球的太空人尼爾岩斯唐（Neil Armstrong），至於第二位踏足月球的太空人是巴斯艾德林（Buzz Aldrin），因此創作組便獲啟發創出「巴斯光年」（Buzz Lightyear）此角色名，以此紀念巴斯艾德林。

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巴斯光年曾真上太空

2008年，美國太空總署NASA推出一個名為「玩具上太空」計劃，其中就有太空人帶了一個高約30公分的巴斯光年上太空船，作為推動科普教學。

而此行程足有一年才返回地球，因此巴斯光年戲內戲外都是真太空英雄！