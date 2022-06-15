【親子好去處】鐵路迷打卡勝地首推百年火車橋　東鐵沿綫6大歷史景點推介

▲ 東鐵過海沿綫有多個歷史景點，見證著香港鐵路百年變遷。

「東鐵過海真的很興奮」！東鐵綫過海段於上月15日通車，貫通新界東北、九龍中及香港島，一家大細外出玩樂更方便。通車當日，「勁過維港」東鐵過海綫上跑也一同開始，參加者沿著東鐵綫進行跑步比賽，為此港鐵整理了沿綫多個景點讓跑手及其他市民參考，一起見證香港鐵路百年轉變。

最新影片推介︰

景點1：大埔鐵路碼頭

（大埔墟站步行距離約2公里，需時約20分鐘）

大埔鐵路碼頭位於新界大埔區已停用的東鐵綫大埔滘站（現為策誠軒）旁。當年乘客到達大埔滘站後可於此碼頭轉乘街渡，前往大鵬灣一帶的離島。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

景點2︰百年火車橋【列車打卡勝地】

（大學站步行距離約300米，需時約3分鐘）

位於大學站沙田凱悅酒店附近，這是香港現存唯一一條仍每日有列車通行的百年火車橋，並保留着東鐵綫於1910年通車時的圓拱石橋設計。根據路政署道路構築物編號，此百年火車橋的編號為UB17，故有人稱之為「17號橋」。雖然橋上行駛的蒸汽火車已變成電氣化列車，但這條石拱橋絕對見證了東鐵綫的百年歷史。

▲ 香港現存唯一一條仍每日有列車通行的百年火車橋。（有關機構提供相片）

景點3︰ 雞嶺橋【列車打卡勝地】

（粉嶺站步行距離約800米，需時約10分鐘）

位於粉嶺嘉盛苑旁，橫跨粉嶺公路、新運路及東鐵綫路軌上的「雞嶺橋」，遇上東鐵綫列車經過時，可以感受到列車在腳下穿過的感覺。

▲ 在「雞嶺橋」可以感受列車在腳下穿過的感覺。（有關機構提供相片）

景點4︰偉華中心天橋【列車打卡勝地】

（沙田站步行距離約500米，需時約5分鐘）

天橋位於港鐵沙田站A3出口，經連城廣場交界位置右側小路，穿過新城市廣場及偉華中心即可到達。置身於天橋上，可以清晰看到南行或北行的東鐵綫列車。

▲ 在偉華中心天橋上，可以清楚影到東鐵綫列車行走。（有關機構提供相片）

景點5：市政局百周年紀念花園

（紅磡站步行距離約600米，需時約8分鐘）

位於九龍尖沙咀東部的市政局百周年紀念花園，原址曾是漆咸道軍營的一部分，以及九廣鐵路連接何文田及舊九龍站之間其中一段的路軌。1975年，東鐵綫改以紅磡站作為終點站後，路軌被拆除，並在原址重建為花園。

1984年，適逢市政局成立100周年，花園便因而名為市政局百周年紀念花園並正式啟用。花園內有一座長形噴水池，旁邊6個希臘式石柱便是舊九龍站建築的一部分。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

景點6︰旺角東站

旺角東站是東鐵綫最初通車時啟用，且仍在提供鐵路服務的其中一個車站。旺角東站最初稱為油麻地站，並於1910年啟用。然而，由於車站與油麻地實際位置相距甚遠，因此在1969年更改站名為旺角站。2007年，為避免與荃灣綫及觀塘綫的旺角站混淆，便更名為現時的旺角東站。

值得一提的是，相中的里程碑位於旺角東站2號月台近11卡列車，為東鐵綫的公里系統，用以計算車站與紅磡站的距離。上面的數字「2」與下面的數字「5」，代表此處與紅磡站的距離為2.5公里。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名︰https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲