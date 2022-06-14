【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶

▲ 《七人樂隊》

電影由《七人樂隊》7位香港殿堂級導演：洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克各自執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的影片。

當中，由洪金寶執導和編劇的《練功》以大哥大童年時在天台刻苦習武的自身經歷為藍本，編劇並找來兒子洪天明扮演師傅于占元在50年代訓練「七小福」的情景。

于占元師傅非常嚴格，不論徒弟任何年齡也要由朝到晚在天台上日曬雨淋練功，並奉行嚴師棒下出高徒。所以，大哥大小時候也受過不少棍棒教育。

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在《七人樂隊》的戲內，洪天明扮演的師傳就對片中大師兄的三毛格外嚴格，不只動作做得不夠標準要罰，就連其他師弟妹偷懶，天明也會毫不留情責罵及棒打「老竇」三毛。

天明感歎道:「以前只聽老竇講過後生練功時有多嚴格，但拍攝這幾天，就親身感受到當時學武有多艱辛。學徒年紀都很小，就要整天站在烈日下的天台，連眼也睜不開，卻要精準做出招式，一點也不易。老竇有今時今日成就，不單靠從小訓練而來的身手，還有當中煉就的堅毅意志。」

嫌天明不夠霸氣

大哥大則表示:「小時候練功雖然辛苦，有時真的會被師傳打到飛起跌落地。但這是一段快樂的日子，現在回想起來師傳為我留下了好多美好回憶。眼見京劇武術逐漸式微，好想透過故事將這藝術傳承下去。」

他又開玩笑「嫌棄 」天明，說:「扮我師傅的演員不夠霸氣，但他的老竇，我，就好夠霸氣。天明和我師傅相似的地方是兩人一樣身型高大。」