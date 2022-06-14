【傳染病】近兩周錄38宗學校或院舍爆上呼吸道感染個案　當局籲提高警覺

▲ 衞生防護中心表示，最近兩周共錄得38宗學校或院舍爆發上呼吸道感染個案。 （資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，最近兩周共錄得38宗學校或院舍爆發上呼吸道感染個案，涉及254人，較兩周前錄得的1宗共涉9人大幅增加，提醒市民應提高警覺，預防上呼吸道感染。

衞生防護中心指，於5月31日至6月13日錄得的38宗個案中，56%發生於幼稚園或幼兒中心，39%發生於小學。發言人說，幼童、長者和長期病患者較易感染呼吸道傳染病及出現併發症，由於學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過人與人的日常接觸而傳播，呼籲學校提高警覺及採取相應措施，包括每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童等。

發言人又說，上呼吸道感染與流感或新冠肺炎的病徵相似，臨床上或難以區分，建議市民必須盡快接種疫苗及盡早檢測，以及早發現潛在患者並控制疫情。

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責任編輯：黃悅晴