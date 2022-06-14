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【香港故宮】首日售出及預訂4萬張門票　管理局預計周三免費門票首年可惠及36萬人

社會 20:31 2022/06/14

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香港故宮今日發售及預訂門票。（資料圖片）

香港故宮文化博物館今天首日（14日）公開發售和預約開幕後首四星期門票，截至下午6時，經不同購票平台已售出或預訂超過四萬張門票，佔首月可供預訂的十四萬張門票約三成，其中特別展覽門票反應熱烈，已售出超過75%的周末特別展覽門票。

特區政府與國家文化和旅遊部將於2022年6月22日合辦香港故宮開幕典禮，而博物館亦將於2022年7月2日正式向公眾開放。管理局預計開幕首年約有36萬人次可於星期三免費參觀香港故宮。
 
香港故宮文化博物館指出，在售出的約2.9萬多張門票中，約1.1萬多張為標準門票 ， 其餘約1.8萬張為特別展覽門票。另外, 七月份所有星期三免費參觀時段均已預約額滿，涉及約1.1萬張免費門票。
 
購票系統運作大致暢順，較早時段由於預約人數眾多，需要較長的輪候時間 ，中午過後已可即時登入網上平台購票。公眾除了可於西九文化區中央購票平台購票之外，亦可於香港故宮三間票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。為避免開幕初期公眾需長時間排隊而造成不便或混亂，現時不設現場售票服務，香港故宮將於開幕三個月後提供現場售票服務。

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責任編輯：袁澍

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